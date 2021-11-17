К зиме готовы: в правительстве обещают, что в домах россиян будет тепло

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На заседании правительства в среду обсуждали готовность предприятий ЖКХ к новому отопительному сезону. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, в целом регионы к зиме готовы.

- Это касается состояния объектов жилищно- коммунального хозяйства, включая котельные, водопроводные и тепловые сети. Запасов топлива больше, чем положено по нормативам, - сказал Мишустин.

Среди аутсайдеров премьер выделил Еврейскую автономную область, заметив, что там ситуация очень сложная.

- Чтобы помочь региону подготовиться к отопительному периоду, правительство направит почти 900 млн. рублей, - пообещал премьер.

Мишустин поручил правительству следить за тем, чтобы в регионах были достаточные запасы топлива.

- Важно обеспечить бесперебойную работу жилищно-коммунальной и энергетической инфраструктуры, не допускать аварий. А если такие ситуации все же происходят, то оперативно реагировать, - сказал Мишустин.

По словам главы Минэнерго Николая Шульгинова, время устранения аварий на объектах энергетики и ЖКХ в среднем по стране снизилось с 11 до 8 часов.

- В полном объеме или с незначительными отклонениями готовность к прохождению максимальных нагрузок подтвердили 97% из 454 энергокомпаний, - доложил Шульгинов.

По его словам, подземные хранилища газа также достаточно заполнены.

Как рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин, жилищный фонд России полностью готов к зиме.

- Отопительный сезон стартовал уже практически на всей территории страны. Общий уровень готовности на 15 ноября составил 99,9%, - сказал министр, уточнив, что последние подготовительные мероприятия завершаются в Карелии, Кировской и Архангельской областях, в Крыму, Тыве, на Чукотке и в Приморье.

Непосредственно жилищный фонд при этом готов на 100%, подчеркнул он.

Файзуллин доложил, что запасы топлива превышают необходимые: угля запасено 103%, жидкого топлива – 118%.

По словам Файзуллина, регионы, в которых в прошлые зимы были проблемы с отоплением домов, находятся на особом контроле.

- В целом отопительный сезон проходит в штатном режиме, - заключил Файзуллин.