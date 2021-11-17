Тесть футболиста Александра Кокорина напал на соседа и разбил ему машину

Футболист Александр Кокорин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страна только начала забывать футболиста-драчуна Александра Кокорина (после выхода из тюрьмы уехал в Италию и затаился на скамейке запасных «Фиорентины»), как фамилия экс-игрока сборной России вновь появилась в заголовках. На этот раз отличился его тесть Руслан Валитов. Отец гражданской супруги Кокорина напал на главу крупной IT-компании Льва Матвеева.

Инцидент произошел на территории коттеджного поселка в Подмосковье.

- В дежурную часть Успенского Отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу от местного жителя поступило заявление о том, что ему угрожали убийством и повредили его автомобиль, - рассказали kp.ru в ГУ МВД по Московской области.

Вмятина и сломанное зеркало

Конфликт произошел средь бела дня в поселке Никологорское недалеко от Одинцова. Вековые сосны, свежий воздух, единение с природой - казалось бы тихое место. Но и тут нашлось место для разборок. В Сети появилось видео. Глава IT-компании Лев Матвеев на своем синем внедорожнике Mercedes неспешно подъехал к своему коттеджу. Следом за ним притормозил черный Genesis. Из него выскочил мужчина в оранжевом свитере - Руслан Валитов. Он подошел к внедорожнику Матвеева, не давая заехать на участок, начал кричать, попытался ударить оппонента через окно и сломал боковое зеркало. А после Валитов и вовсе набросился на Матвеева с кулаками. Мужчины еще пару минут поговорили на улице (что между ними происходило, на видео закрыто машиной), затем Валитов сел в свою машину и уехал.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что возле дома на улице Масловка в поселке Никологорское, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого поврежден автомобиль одного из участников, - сообщили в полиции.

По предварительной информации, тесть футболиста посчитал, что сосед слишком быстро ездит по территории поселка.

Сам Лев Матвеев, как говорят его приближенные, пока не понимает, что произошло. Но обратился в полицию по факту нападения и повреждения авто - вмятина и сломанное зеркало.

- Лев Лазаревич в шоке от произошедшего, - рассказала kp.ru помощница Матвеева.

«Додумайте сами»

При этом жители поселка Никологорское говорят, что Руслан Валитов не впервые так буйно себя ведет.

- Соседи характеризуют мужчину, как человека с завышенной самооценкой, - сообщил нам источник в правоохранительных органах. - Он контролирует даже то, что ему не принадлежит. Недавно он рабочим рассказывал, как нужно выполнять работу, а когда те сказали, что он им не начальник, то набросился на них с арматурой.

- Выпивает?

- Пока нет подтверждения данной информации.

Сам же Валитов пока не комментирует случившееся, а его сват Кирилл Логинов (отчим Александра Кокорина и отец его младшего брата Кирилла) посоветовал журналистам самим додумать, что произошло в Никологорском.

- Я не в курсе, что там было. Сами что-нибудь придумайте, - ответил Логинов.

- Полицейские начали проводить проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - дополнили картину в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В соцсетях шутят, что «у них это семейное» - имея в виду взрывной характер тестя Александра Кокорина и самого футболиста.

Напомним, в 2019 году суд приговорил бывшего игрока сборной России по футболу к полутора годам колонии. В 2018-м он после «отдыха» в ночном клубе стал участником двух потасовок в центре Москвы. Сначала его компания избила постороннего водителя, а затем уже сам Кокорин в кофейне ударил стулом посетителя - чиновника Минпромторга Дениса Пака. Выйдя на свободу, Кокорин играл полгода в «Сочи», затем провел несколько матчей за «Спартак» и уехал в Италию, подписав контракт с командой «Фиорентина». Однако на Апеннинах Кокорин почти не играет. Например, в этом сезоне он провел на поле всего 31 минуту.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сам же бизнесмен Лев Матвеев позже нашел время, чтобы рассказать kp.ru, что произошло возле его дома, и почему Валитов напал на него.

- Что произошло, по вашей версии? Почему Руслан Валитов вышел из машины и набросился на вас?

- По поводу мотивов нападения мне сказать нечего. В этом разберутся компетентные органы.

- Вы были ранее знакомы с Русланом Валитовым?

- Нападавшего я ранее не знал.

- На ролике, который появился в соцсетях, видно, что вы останавливается. Это из-за того, что Валитов вас долго преследовал, он сигналил?

- Я живу на территории поселка и подъехал к своему дому. До того, как остановился, я не видел нападавшего.

- Какие повреждения у вашей машины?

- Повреждено правое зеркало и капот.

- Вы обратились в полицию?

- Да, в тот же день инцидента. Заявление подано.

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