Эффект Тесла: пересядет ли Россия на электро-«Жигули»

Есть ли у электромобилей будущее в России? Фото: Евгения ГУСЕВА

Две трети российских семей владеют автомобилем, причем 17% — не одним. Таковые результаты социологического опроса, которые опубликовал ВЦИОМ.

Заодно у респондентов спросили, на какой вид транспорта они готовы пересесть, если им придется отказаться от традиционного «бензинового авто». И ровно половина ответила, что хотела бы попробовать водить электрокары. На втором месте по популярности ответ «велосипед» (подробнее см. КОНКРЕТНО).

Есть ли у электромобилей будущее в России? Автоэксперт Андрей Ломанов считает, что пока об этом говорить рановато. Во-первых, электрокары на текущий момент стоят целое состояние, и позволить их себе в качестве роскошной игрушки могут разве что владельцы личных особняков.

- В европейских странах за приобретение электрического автомобиля покупателям доплачивают. И отменяют транспортный налог, - конкретизирует Ломанов. - В России никто не будет покупать электрические автомобили без появления хотя бы первичной инфраструктуры их эксплуатации. И продаваться они будут маленькими-маленькими партиями.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин тоже указывает на отсутствие сети зарядочных станций, на строительство которой в масштабах страны понадобятся многие миллиарды рублей.

А вот автоэксперт Дмитрий Славнов, напротив, рисует радужные перспективы развития электротранспорта в России.

- Нефть с каждым годом дорожает и дорожает. Мы просчитывали, что самая дешевая зарядка электрокара на 300-400 км будет стоит порядка 500 рублей. А на заправку 92-м бензином у меня уходит порядка 2 тыс. рублей на это же расстояние, - комментирует Славнов. - Ford теперь продает электродвигатели, чтобы из любой машины можно было сделать электрокар. На мировом рынке появляются компании, которые специализируются на переделке топливных машины на электрическую тягу. Такой гигант как Volkswagen объявил, что последняя машина Audi с двигателем внутреннего сгорания выйдет в 2025 году. Подобные заявления делают и другие крупнейшие автоконцерны. Наши заводы не останутся в стороне. Они умеют это делать. Десять лет назад в России выпустили первый серийный электрокар LADA Ellada. Их было всего 100 экземпляров, но они сошли с конвейера. Электрический двигатель теперь есть в электросамокатах, гироскутерах, монокалесах и даже электробусах. Спрос рождает предложение. Если будет спрос на электрозарядки, они будут расти как грибы после дождя. В Москве в центре города есть заправки и есть бесплатные парковки для электроавтомобилей. Это будущее, которое наступит не сегодня, так завтра.

КОНКРЕТНО

Есть ли у вас автомобиль?

Есть автомобиль в семье — 68%

Есть более одного автомобиля в семье — 17%

Нет — 33%

Если будет возможность использовать другие виды транспорта, на что бы вы заменили свое авто?

На электрический автомобиль — 50%

На велосипед — 35%

На электромопед/электроскутер — 14%

Почему электрокар?

Экологичнее — 83%

Бензин дорогой — 14%

Электромобиль выгоднее — 11%

Почему с двигателем внутреннего сгорания?

Проще заправлять — 36%

Он дешевле — 14%

Он привычнее — 12%.

По данным ВЦИОМ. Опрошено 1600 жителей России от 18 лет