В Таджикистане пройдет крупнейшее учение войск ОДКБ

Совместные учения стартовали на полигоне Фахрабад в Таджикистане. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совместное учение формирований сил специального назначения, органов внутренних дел, государственной безопасности, министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям и наркоконтроля Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Кобальт-2021» стартовало на полигоне Фахрабад в Таджикистане.

- Российские военнослужащие совместно с коллегами с 17 по 19 ноября отработают вопросы планирования и проведения операции по уничтожению боевиков, действуя в составе формирований специального назначения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, - сообщили в Минобороны России.

Всего от российской стороны в учении задействовано порядка 60 человек и 10 единиц военной техники, в том числе 2 вертолета Ми-8МТВ5-1 авиагруппы 201-ой военной базы.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что на полигоне в Таджикистане пройдут учения подразделений спецназа Центрального военного округа (ЦВО) Вооруженных сил России.

По данным Минобороны России военнослужащие ЦВО в 2021 году провели свыше 200 учений на территориях дислокации округа, в том числе девять международных совместных учений воинских контингентов стран - членов ОДКБ и ШОС.

Дислоцированная в Таджикистане с 1993 года 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Она располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи общей численностью 6 000 человек.