Василисе Пащенко, погибшей в бою с фашистами перед самой Победой, присвоили звание Героя России

Советская летчица Василиса Пащенко. Фото: redstar.ru/boj-prodolzhalsya-na-zemle

Звание Героя России было присвоено указом Президента России советской летчице Василисе Пащенко, погибшей в бою с фашистами 19 апреля 1945 года. В среду, 17 ноября, заместитель министра обороны Александр Фомин передал Звезду Героя племяннику Василисы Виктору Пащенко.

Фото: Министерство обороны РФ

Во время церемонии, которая прошла в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны, замминистра рассказал об обстоятельствах подвига девушки, которой весной 1945 года было всего 22 года.

- 19 апреля 1945 года легкий советский бомбардировщик А-20 «Бостон» вылетел на боевое задание в район чешского города Брно, - рассказал Александр Фомин. - Василиса Пащенко была стрелком-радистом. При подлете к Брно самолет попал под ураганный зенитный огонь и был подбит. Командир дал команду покинуть самолет. Однако сделать это над контролируемой советскими войсками территорией смог только штурман. Пащенко и командир совершили аварийную посадку под Брно. Командир самолета при падении погиб, Василиса чудом выжила. Не покидая пулеметной башни поврежденной машины, она открыла огонь по гитлеровцам. По сведению очевидцев, девушка уничтожила много фашистов, не подпуская их к самолету. Василиса отстреливалась, пока не кончились патроны. В руки фашистов Василиса Пащенко не далась, последним патроном она застрелилась.

Фото: Министерство обороны РФ

- Я знаю, что в нашей семье очень ждали возвращения Василисы, - сказал племянник летчицы Виктор Пащенко. – Моя мама и все родные называли ее Асей. Можно сказать, что теперь она вернулась.