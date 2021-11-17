80-летие битвы под Москвой: делегация Казахстана почтила память героев-панфиловцев

Фото: Адиля Сариева, Пресс-служба посольства РК в РФ

16 ноября исполнилось 80 лет легендарному сражению у разъезда Дубосеково неподалеку от подмосковного Волоколамска, в ходе которого бойцы сформированной в Алма-Ате 316-й стрелковой дивизии остановили натиск превосходящих сил противника. На этих рубежах захлебнулся «блицкриг» и началось контрнаступление советских войск, которое закончится победными залпами мая 1945 года в Берлине. Дивизия войдет в историю под именем «Панфиловская», названной так в честь ее командира Ивана Панфилова, руководившего сражением, оборвавшим жизнь генерала. Как писал в воспоминаниях маршал Георгий Жуков, незабываемый подвиг 28 панфиловцев «является яркой бессмертной былью».

В день 80-летия сражения, ставшего первой победоносной вехой в истории Великой Отечественной войны, в Волоколамск приехали сотрудники Посольства Республики Казахстан в России, сотрудники Посольства Киргизии в России, представители Духовного управления мусульман Казахстана, митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, городских властей Алматы. В торжественной церемонии принял участие ветеран войны, почетный житель Волоколамска Евгений Маслов, внучка генерала Панфилова Айгуль Байкадамова, отряды «Юнармии» и военно-патриотических клубов России.

Представитель акимата Алматы Жанибек Каратаев передал российским участникам чествования героев «частичку земли с тех мест, где формировалась панфиловская дивизия», а ему передали капсулу с землей, взятой на волоколамском рубеже, где сражались воины, ушедшие на фронт из Казахстана.

Фото: Адиля Сариева, Пресс-служба посольства РК в РФ

«316-я дивизия ведет поразительно упорную оборону»

В первые месяцы Великой Отечественной войны на фронт было призвано 1 млн 200 тыс. жителей Казахстана в дополнение к 178 тысячам, к тому моменту уже служившим в армии. Эта цифра составила 70% мужского населения республики в возрасте от 18 до 50 лет. Половина из мобилизованных никогда не вернется домой. 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад и около 50 отдельных полков и батальонов были полностью сформированы в Казахстане, в том числе легендарная Панфиловская дивизия.

Ушедшие на фронт из Казахстана солдаты и офицеры защищали Брестскую крепость, участвовали в битве за столицу и в обороне Ленинграда, в сражении под Ржевом и Курской битве, освобождали Белоруссию, Прибалтику, Молдавию, Украину, страны Восточной Европы. Казахстанцы штурмовали Берлин, участвовали в водружении Знамени Победы над рейхстагом.

Как уже говорилось, 316-я стрелковая дивизия была сформирована летом 1941 года в Алма-Ате, ее возглавил генерал-майор Иван Панфилов, офицер с опытом Первой мировой и гражданской войн. Дивизия прибыла под Москву 6 октября 1941 года и была дислоцирована северо-западнее столицы.

В орбиту грандиозного сражения за Москву с обеих сторон было втянуто более 7 млн солдат и офицеров - на 3,4 млн больше, чем в Сталинградской битве, и на 3,5 млн больше, чем в Берлинской операции. С немецкой стороны число танковых и моторизованных дивизий превышало группировки, действующие в 1940 году против Франции, Бельгии и Голландии вместе взятых.

30 сентября 1941 года танковая группа Гудериана двинулась на Москву, 2 октября перешли в наступление главные силы группы армий «Центр». По советским войскам был нанесен мегаудар, к 10 октября гитлеровцы прорвали оборону в районах Вязьмы и Брянска, окружив значительную часть войск, защищавших Москву. Перед 2-й танковой дивизией вермахта была поставлена задача прорвать оборону в районе Волоколамска. Положение становилось катастрофическим.

Утром 16 ноября у железнодорожного разъезда Дубосеково фашисты бросили в бой крупную группировку танков, усиленную пехотой и артиллерией при массированной поддержке с воздуха. Им противостояли батальоны сформированной в Алма-Ате 316-й дивизии. Именно в Дубосеково прогремели ставшие легендарными слова политрука Василия Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!» В свою очередь командир 5-го армейского корпуса вермахта генерал Руоф рапортовал: «316-я дивизия имеет в своем составе много хорошо обученных солдат, ведет поразительно упорную оборону».

Всего несколько десятков бойцов-панфиловцев отразили атаки пехоты и свыше 50 танков врага, в неравной схватке практически все они погибли, но не оставили позиций и уничтожили 18 немецких боевых машин. Противник был задержан более чем на 6 часов, он так и не сумел прорвать оборону дивизии, чья стойкость предопределила начало контрнаступления.

В 1967 году в деревне Нелидово неподалеку от разъезда Дубосеково был открыт Музей героев-панфиловцев. Памятник защитникам Москвы открыли в 1975-м в канун 30-летия Победы в Алма-Ате в парке, носящем их имена. В 1975 году на месте сражения был воздвигнут мемориальный комплекс «Подвигу 28», состоящий из шести гигантских фигур, олицетворяющих воинов шести национальностей, плечом к плечу сражавшихся в рядах дивизии-легенды.

Фото: Адиля Сариева, Пресс-служба посольства РК в РФ

«Подвиг у разъезда Дубосеково вселил веру в будущий разгром врага»

К подножию этого мемориала в день 80-летия битвы под Москвой возложила цветы делегация дипломатов. Цветы также легли у Вечного огня и бюстов героев в Волоколамске.

Выступая на церемонии, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в России Нуржан Каджиакбаров подчеркнул, что подвиг панфиловцев занимает особое место в общей истории народов бывшего Советского Союза. «Они отстояли Москву, героически остановили врага и таким образом дали возможность сформировать силы для исторического контрнаступления и перевернуть ход войны», - сказал дипломат.

Он напомнил, что в годы войны Казахстан превратился в один из мобилизационных центров страны и внес существенный вклад в разгром фашистских войск. Республика снабжала армию вооружением, боеприпасами, «9 из 10 пуль были отлиты из казахстанского свинца». Казахстан снабжал фронт продовольствием и одеждой, помимо этого республика стала кровом для 1,5 млн эвакуированных сограждан.

«Подвиг 28 панфиловцев вошел в историю Великой Отечественной войны как символ массового героизма, бесстрашия и мужества советского народа, поэтому наша сегодняшняя святая обязанность - хранить и чтить память о героизме защитников Отечества, передавая ее следующим поколениям», – подчеркнул Нуржан Каджиакбаров.

Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка отметил, что панфиловцы показали пример единства разных народов перед лицом врага. «Их подвиг стал основой для последующего перелома, окончательно сломавшего планы немцев по молниеносному захвату территории страны. Мы помним каждого, мы делаем все, чтобы память о героях жила не только в сердцах ныне живущих, но чтобы она нашла продолжение в наших детях и внуках», - заявил Михаил Сылка.

Фото: Адиля Сариева, Пресс-служба посольства РК в РФ

Вспоминая кошмар ноября 1941 года, ветеран войны Евгений Маслов добавил, что панфиловцы сделали невозможное - задержали войска гитлеровцев на несколько дней, что дало возможность советским дивизиям подготовиться к решающему контрнаступлению под Москвой. По словам Евгения Ивановича Маслова, которому 28 ноября исполнится 95 лет, подвиг у разъезда Дубосеково «поднял боевой дух сражавшихся на фронте солдат и вселил в них веру в будущий окончательный разгром врага».

Внучка генерала Ивана Панфилова, координатор панфиловского движения Айгуль Байкадамова отметила, что эстафету продолжения «панфиловской темы» она получила из рук своей матери вместе с ключами от сейфов, где хранились семейные артефакты и экспонаты.

«Ровно 5 лет назад в Волоколамске организовалось международное панфиловское движение стран СНГ. Его инициаторами выступили наши алматинские школьники. Сегодня движение объединяет более 100 тысяч человек в России, Казахстане, Кыргызстане. На днях в Казахстанско-Британском техническом университете будет открыта именная аудитория генерала Ивана Панфилова. Это первый случай в Казахстане, когда аудитория будет носить имя Героя Советского Союза», - поделилась с журналистами внучка генерала.

Профессор политологии Казахского национального университета имени аль-Фараби, председатель международной Ассоциации потомков панфиловцев и их друзей Лайла Ахметова назвала волоколамскую землю святой для каждого казаха, русского, киргиза. «В этой земле, политой кровью наших бойцов, есть основа братской дружбы наших народов, и для меня как для историка - это самое главное. Мы должны чтить и помнить свою историю. Наша международная Ассоциация потомков и друзей панфиловцев объединяет сегодня более 150 тысяч человек из 12 стран. Одна из наших ближайших целей - восстановить поименно личный состав 316-й стрелковой дивизии, 40% которой сложили головы вот в этих подмосковных полях и лесах. 95% имен мы уже знаем, но впереди еще много работы. Завершить начатое - наш долг перед ними», - резюмировала Лайла Ахметова.