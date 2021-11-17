Глава Тульской области Алексей Дюмин: «Наша задача – создать удобные и полезные сервисы для жителей»

Губернатор Алексей Дюмин провел заседание регионального штаба Национальной социальной инициативы (НСИ). Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Тульской области внедряется Национальная социальная инициатива. Для ее реализации Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с регионами разрабатывает и масштабирует лучшие практики, помогающие решить повседневные насущные проблемы жителей страны. Тульская область выбрала для внедрения сразу четыре жизненных ситуации, три из которых не являются типовыми. Это оказание первичной специализированной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сопровождение пациентов со злокачественными новообразованиями, поддержка многодетных мам со средним образованием, не имеющих собственного жилья и работы, а также трудоустройство родителей после окончания декретного отпуска.

Глава области Алексей Дюмин 17 ноября провел заседание регионального штаба Национальной социальной инициативы, участники которого обсудили меры поддержки и алгоритмы действий сотрудников сфер здравоохранения и социальной помощи в каждой конкретной жизненной ситуации.

- Забота о пожилых людях, детях-сиротах, молодых мамах, малоимущих и многодетных семьях – приоритеты социальной политики государства, обозначенные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, - подчеркнул Алексей Дюмин. - Тульская область вместе с Агентством стратегических инициатив активно участвует в этой работе.

При участии АСИ, например, в регионе успешно реализуется проект «Мой семейный центр». По словам губернатора, его главная цель – объединение всех семейных сервисов области и реальная помощь людям. С помощью технологий АСИ руководители проектов смогли наиболее успешно справится с разработкой и решением поставленных задач. Алексей Дюмин отметил актуальность представленных проектов и обратился к их руководителям с просьбой не останавливаться на достигнутом.

- Наша задача – создать удобные и полезные сервисы для жителей региона и расширить их перечень. И ваши проекты отвечают ей. Они продуманы, взвешены и отвечают тем задачам, которые стоят перед регионом, - резюмировал Алексей Дюмин.

Глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что сотрудничество с командой Тульской области всегда было эффективным и плодотворным.

- Это показывает серьезный подход к решению наиболее актуальных социальных проблем жителей Тульской области. Отмечу высокий уровень региональной команды, которая участвовала в образовательном модуле «Архипелаг 2121» в Великом Новгороде и разработала качественные, продуманные дорожные карты по жизненным ситуациям, - рассказала Светлана Чупшева. - Мы уверены, что и в дальнейшем в рамках внедрения НСИ наше сотрудничество с Тульской областью будет так же активно и плодотворно.

Национальная социальная инициатива - это механизм, созданный для решения проблем россиян в различных жизненных ситуациях. Он помогает улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере и здравоохранении. Впервые идея внедрения Национальной социальной инициативы была предложена на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 9 июля 2020 года. По его итогам президент России Владимир Путин поручил реализовать проект на всей территории страны.