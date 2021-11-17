Версия: Александр Пушкин - прадед демона революции Льва Троцкого

На картине «Пушкин в Михайловском» кроме самого поэта и няни Арины Родионовны запечатлена девушка на заднем плане - та самая возлюбленная поэта Ольга Калашникова. Фото: Ю. М. Непринцев, «Пушкин в Михайловском», 1938 г.

(В первой части - см. на сайте kp.ru - мы рассказывали о незаконнорожденной дочери Ивана Тургенева, которую воспитывала его любовница Полина Виардо).

В 1828 году холостой еще Пушкин, гуляя по Летнему саду, встретился с издателем журнала «Новая детская библиотека» Борисом Федоровым. «У меня нет детей, а все выб…дки, - заявил Александр Сергеевич. - Не присылайте ко мне вашего журнала».

Крепостная любовь

14 октября 1833 года Пушкин завершил в Болдино свою знаменитую «Сказку о рыбаке и рыбке». Отсюда пошла популярная поговорка «остаться у разбитого корыта». Сказка, как известно, ложь. Но у старухи был реальный прототип. В том же Болдино…

В легендарном донжуанском списке, который Александр Сергеевич собственноручно составил, есть Ольга. Единственная крепостная крестьянка среди благородных дев и дам. Дочь управляющего псковским имением Пушкиных Михайловское Михайлы Калашникова.

Сюда в 1824-м был сослан поэт. Ему - 25, ей - 19. Пущин, другие друзья, навещавшие ссыльного, знали, что это не чисто физиологическая связь, а серьезное увлечение. Ольгу он засветил в «Онегине». Помните, Евгений ловил «Порой белянки черноокой / Младой и свежий поцелуй». За строку «В избушке распевая, дева прядет» в него вцепились критики: «Как можно крепостную девку называть девой!». А эта «дева» пряла в комнате любимой няни поэта Арины Родионовны.

Роман дворянина с крепостной длился полтора года. Весной 1826-го Пушкин пишет князю Вяземскому:

«Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Приюти ее в Москве и дай денег, сколько ей понадобится, а потом отправь в Болдино (в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи). При сем с отеческой нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютки, если то будет мальчик. Отсылать его в Воспитательный дом мне не хочется - а нельзя ли его покамест отдать в какую-нибудь деревню... Милый мой, мне совестно, ей-богу… но тут уж не до совести».

Однако вместо любовницы письмо князю доставил ее отец. Слупил с Вяземского деньги, которые просил поэт для Ольги. Заодно настучал Сергею Львовичу Пушкину про грех сына. Тот, чтобы замять историю, отправил Калашникова управляющим в нижегородское имение Болдино. Ольгу он увез с собой.

В 1830-м, готовясь жениться на «стотринадцатой своей любови» Натали Гончаровой, Пушкин на несколько дней прибыл в Болдинское имение, чтобы оформить на себя подаренную отцом к свадьбе деревеньку Кистенево. Но из-за холеры застрял в глуши на три месяца. Здесь вновь встретил Ольгу. Та рассказала барину про их сына Павла, умершего младенцем. Они сходили на кладбище, на его могилку. Этот поход завуалированно описан в стихотворении «Румяный критик мой».

И снова вспыхнули давно угасшие чувства. Явно не платонические. 4 октября 1830 года барин отпустил «вечно наволю дворовую девку Ольгу Михайловну дочь Калашникова». Девушка выпросила вольную по наущению отца. Но это было лишь начало расплаты Александра Сергеевича за несчастный плод греховной любви, проживший всего два месяца.

Калашников был большой плут. В 1826 году он выслал из Болдино отцу Пушкина 10,5 тысячи рублей оброка. За 27-й - 7800, за 28-й - 5500, за 29-й - всего 1600 рублей. Терпение Сергея Львовича лопнуло, он решил сменить управляющего имением. Но поэт по просьбе Ольги уговорил родителя оставить Михайлу в Болдино. По ее же просьбе взял брата Василия дворецким, а брата Григория - камердинером. О чем вскоре пожалел. Василий не воровал, но был охоч до женского полу. Григорий же «глуп, говорлив, через день пьян, ест мои холодные, дорожные рябчики, пьет мою мадеру, портит мои книги», жаловался поэт жене.

Калашников подыскал получившей вольную дочери хорошего жениха. Титулярного советника Павла Ключарева. Бывшая крепостная стала помещицей, дворянкой.

Но недолго музыка играла. Супруг оказался «пьяницей и самой развратной жизни человеком», жаловалась Ольга поэту. И умоляла дать 2 тысячи рублей, чтобы выкупить его крестьян, выставленных на аукцион за долги мужа. Пушкин, сам вечно искавший денег, на этот раз отказал. Но вскоре сменил гнев на милость. Дал согласие стать крестным отцом новорожденного сына Ольги Михаила. А в качестве подарка крестнику оставил Калашникову часть собранного оброка. (Злые языки твердили, что Михаил - сын самого поэта.)

Ольга продолжала и дальше одолевать Александра Сергеевича письмами.

В октябре 1834 года он вновь посетил Болдино. «Коллежская советница Ключарева (намедни схоронившая второго ребенка и снова бывшая в обременении) получила от коллежского советника Пушкина - как говорится, за все про все - солидную пачку ассигнаций, - пишет Михаил Филин, автор книги «Ольга Калашникова, крепостная любовь Пушкина». - Такую сумму денег Ольга отродясь не видывала.Взамен поэт, похоже, обязал ее прекратить почтовые сношения».

У разбитого корыта

Через неделю Пушкин написал в Болдино «Сказку о рыбаке и рыбке». Ее героиня, «черная крестьянка», пряла пряжу. И так достала «рыбку», что та оставила старуху у разбитого корыта.

Сказка оказалась пророческой. В том же октябре отец поэта прислал в Болдино нового управляющего. (Тот спасет имение от окончательного разорения, сделает его прибыльным.) Перечить отцу Александр Сергеевич на этот раз не стал, но оставил Калашникова управлять своей деревушкой Кистенево. Фактически установив в имении двоевластие.

Спустя год, тоже осенью, он опять приехал в Болдино. Встретился с Ольгой, потерявшей третьего младенца. Видимо, вся проблема была в ней, потому и сын Пушкина Павел прожил всего два месяца. О чем говорили, неизвестно. Зато кистеневские мужики принесли барину жалобу на Михайлу, обвиняя того во всех смертных грехах. Пушкин в сердцах уволил Калашникова. А вскоре и вовсе отказался от Кистенево в пользу сестры. Чтобы семейство не одолевало его новыми просьбами. Но перед самой дуэлью старик Калашников вновь прислал барину слезное письмо с мольбой о помощи ему и дочери…

Да уж, никто больше из донжуанского списка Александра Сергеевича не создал ему столько проблем, как Ольга и ее батюшка, братья. Но, с другой стороны, никто из дам сердца поэта так не повлиял на его творчество, как эта «черноокая белянка». Считается, именно она вдохновляла «солнце русской поэзии» в холерном болдинском карантине. И «болдинская осень» стала синонимом невероятного творческого взлета гения, невиданного в мировой литературе.

Михайла Калашников прожил 83 года. Получая ежегодно 200 рублей пансиона, назначенного Пушкиным при увольнении. А вот следы Ольги теряются после 1840 года. Неизвестно даже, где она похоронена.

Наставил рога генерал-губернатору

Еще одна пассия поэта - Елизавета Ксаверьевна Воронцова со своей дочерью Софьей. Фото: Н. И. Алексеев, конец 1840-х/Wikimedia Commons

Истории с незаконнорожденным Павлом Пушкиным могло и не быть, если бы не Елизавета Ксаверьевна Воронцова, еще одна пассия из донжуанского списка поэта.

В 1820 году Александра Сергеевича за крамольные стихи отправили в южную ссылку. Сначала в Кишинев, оттуда в Одессу. Там в сентябре 1823 года он познакомился с супругой генерал-губернатора Новороссийского края и Бессарабской области Михаила Воронцова, героя Отечественной войны 1812 года. Елизавета, одна из самых привлекательных женщин своего времени, была на 7 лет старше Пушкина. Ходили слухи, что она отказалась быть любовницей самого императора Николая Первого. Но перед «солнцем русской поэзии» не устояла. Завязался роман. На полях рукописей влюбленный поэт нарисовал более 30(!) ее портретов. Ревнивый губернатор, сам крутивший шашни с лучшей подругой жены, возненавидел Пушкина. Тот ответил знаменитой эпиграммой:

Полу-милорд, полу-купец,

Полу-мудрец, полу-невежда,

Полу-подлец, но есть надежда,

Что будет полным наконец.

Воронцов добился, чтобы опального стихотворца убрали с глаз его долой. В ссылку в псковское имение Михайловское. На прощание Елизавета подарила ему древний перстень, якобы хранящий от всех бед. Подарку любимой он посвятил два стихотворения: «Талисман» и «Храни меня, мой талисман». Увы, перстень не спас его от рокового выстрела Дантеса…

В Михайловском и началась любовь поэта с крепостной пряхой. Там же он получил письмо от Воронцовой про ее беременность, которое сжег. И написал стихи «Сожженное письмо», «Младенцу».

3 апреля 1825 года Воронцова родила дoчь Coфью, смуглую, с полными губами. Муж не признал ее своей. Девочку отправили в Лондон. Позже она вышла замуж за графа Андрея Шувалова.

Ходит также легенда, что в южной ссылке поэт две недели кочевал с табором по Бессарабии. Как герой его поэмы «Цыганы», также гонимый законом Алеко (от имени Александр). И красавица-цыганка Земфира якобы родила от Пушкина дочь.

Жгучая тайна N. N.

В донжуанском списке Пушкин собственноручно написал женские имена на русском языке. И лишь одну пассию зашифровал как N. N. Эта утаенная любовь поэта десятки лет не давала покоя самым маститым исследователям. Каких только кандидатур они не предлагали. Лишь в XXI веке пушкинист Владимир Козаровецкий раскрыл тайну.

Это увлекательный литературоведческий детектив. Козаровецкий исходил из того, что первая часть списка составлена хронологически. N. N. стояла одной из первых. Важной зацепкой стал эпизод в «Записках о Пушкине» И. И. Пущина об их жизни в Петербурге после окончания Царскосельского лицея: «Между нами было и не без шалостей. Случалось, зайдет он ко мне. Вместо: «Здравствуй», я его спрашиваю: «От нее ко мне или от меня к ней?» В моем соседстве, на Мойке, жила Анжелика - прелесть полька! На прочее завеса!»

Анжелика Дембинская - билетерша передвижного зверинца. Их роман развивался в промежутке «конец августа - ноябрь» 1817 г. Других женщин у поэта тогда не было, а в декабре он уже влюбился в Голицыну.

Но почему он зашифровал именно неродовитую польку, а не дам высшего света, а Пущин завершил тот эпизод с прелестной соседкой строчкой из пушкинских стихов о пирующих студентах «На прочее завеса!»?

Анжелика - имя редкое. От него можно легко протянуть ниточку к «прочему». Незаконнорожденному ребенку. А Пушкин его засвечивать и не хотел, и не имел права.

Сын родился не раньше начала июня и не позже середины августа 1818 года, пишет Козаровецкий. Скорее всего, Пушкин узнал о его рождении уже «по факту». В 19 лет он впервые стал отцом. Имеется свидетельство о возобновлении их отношений: «Пушкина мельком вижу только в театре, куда он заглядывает в свободное от зверей время, - писал Тургенев Вяземскому 12 ноября 1819 года. - В прочем же жизнь его проходит у приема билетов, по которым пускают смотреть привезенных сюда зверей, между коими тигр есть самый смирный. Он влюбился в приемщицу билетов и сделался ее cavalier servant» (преданным кавалером. - франц.).

Но тут замаячила ссылка. Пушкин уже не мог помогать Анжелике. Он обратился за помощью к приятелю Николаю Раевскому, сыну генерала, героя Бородино. Тот пристроил младенца в родовом имении под Полтавой. Полковой священник окрестил малыша. Ему дали фамилию матери. Крестным отцом был адъютант генерала Леонтий Дубельт. Ребенка назвали в его честь Леонтием.

(Удивительные коленца выделывает порой судьба. Дубельт позже сам стал генералом. Правой рукой шефа жандармов Бенкендорфа, гонителя поэта. Его сын Михаил Дубельт, тоже генерал, женился на Наталье Александровне Пушкиной, законной дочери поэта!)

24 марта 1830 года Пушкин пишет Бенкендорфу: «Ежели Николай Раевский проследует в Полтаву, покорнейше прошу Ваше Высокопревосходительство дозволить мне его там навестить».

На самом деле хотел навестить сына. Но Бенкендорф не позволил.

1 мая 1834 года Дубельт отправил письмо Раевскому:

«Посылаю вам пашпорт для вашего Дембинского и прошу вас возвратить мне тот пашпорт, который был ему выдан с.-петербургским Генерал-Губернатором. По истечении же годичного срока пришлите мне и прилагаемый пашпорт для перемены оного…Ваш друг душою и сердцем Л. Дубельт».

Леонтий Дембинский стал секретарем Раевского. После его смерти закрутил роман с одной из кузин вдовы. Появился ребенок. Чтобы скрыть грех, его отдали на воспитание в еврейскую семью.

Когда внук Пушкина Давид Леонтьевич Бронштейн вырос, то перебрался с Полтавщины на хутор Яновка на Херсонщине, стал богатым колонистом. В его семье не говорили на идише, религиозных обычаев не соблюдали, по субботам работали.

В юности Троцкий (это снимок 1897 года, Льву Бронштейну на нем 18 лет) чем-то неуловимо напоминал молодого Пушкина. Фото: Wikimedia Commons

Сын Давида Леонтьевича Лев, по версии Козаровецкого, подался в революционеры. Взял псевдоним Троцкий. Под ним и вошел в мировую историю ХХ века.

«В 1930 г в Париже и Берлине вышла его автобиография «Моя жизнь», - пишет исследователь. - Рассказывая о своей жизни, Лев Троцкий ни разу не упомянул ни фамилии отца, ни девичьей фамилии матери, ни места или года их рождения. О своем происхождении знал, не мог не знать: родители назвали троих детей (всего их, вместе с умершими, было восемь), как и родители Пушкина, Александром, Львом и Ольгой - вряд ли это простое совпадение».

Версия, конечно, фантастическая. Трудно в это поверить. Но чего не бывает на свете…

СПРАВКА «КП»

В браке с Натальей Гончаровой у Александра Сергеевича было 4 родных ребенка.

Мария Александровна (1832 - 1919). Была замужем за кавалерийским офицером Леонидом Гартунгом.

Наталья Александровна Пушкина-Дубельт, во втором браке - графиня Меренберг (1836 - 1913).

Александр Александрович Пушкин (1833 - 1914). Русский генерал.

Григорий Александрович Пушкин (1835 - 1905). Офицер, затем мировой судья.

На 2021 год последний прямой потомок поэта по мужской линии, сохранивший его фамилию, - Александр Александрович Пушкин (род. в 1942 г.). Живет в Бельгии.