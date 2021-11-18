PUTIN TEAM RUSSIA присудили всероссийскую правительственную премию

Фото предоставлено фабрикой Д. Шишкина.

Премия Правительства РФ в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества присуждена фабрике "Юниформ ателье" дизайнера Дмитрия Шишкина, на которой отшивается линейка спортивной одежды под соответствующим брендом. Постановление об этом подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Эта цифровая швейная фабрика является инновационным производством "полного цикла" - от разработки дизайна коллекции до выпуска готовой продукции. Здесь производят одежду и аксессуары для промышленных предприятий, спортивных клубов, корпоративных клиентов.

Компания принадлежит отечественному дизайнеру Дмитрию Шишкину. Фирма внедряет цифровые технологии производства и выходит на внешние рынки со специальной экспортной коллекцией "Putin team Russia", которая в настоящее время представлена в официальном павильоне РФ на Всемирной выставке в Дубае.

Дмитрий Шишкин. Фото предоставлено фабрикой Д. Шишкина.

Куратором проекта от начальной идеи до реализации выступает Минпромторг России. Весной 2021 года спортивные костюмы марки Putin Team Russia получили Знак качества наряду с костюмами всемирно известных марок при исследовании Роскачеством.

Отвечая на вопросы журналистов, замглавы ведомства Виктор Евтухов подчеркивает, что тестирование линейки одежды под этим брендом, доработка до высших стандартов качества ведись для того, чтобы одежда с таким названием могла соперничать с мировыми лидерами в производстве одежды для активного отдыха и спорта: «Само название проекта обязывает быть в лидерах. Отрабатывалась каждая деталь. Это долго делалось не на продажу, в качестве подарков. Многие известные люди – политики, спортсмены, музыканты с удовольствием носят эти вещи. Проект, считаю, состоялся, потому что Премия Правительства России в области качества продукции - это достойный показатель. Впервые за многие годы в стране премия Правительства Российской Федерации в области качества присуждена компании легкой промышленности, причем, что важно, субъекту малого и среднего предпринимательства. При этом Putin Team Russia - не единственный пример успеха российского легпрома, вся отрасль работает на отлично, а объёмы потребления отечественных товаров растут несмотря на трудности, связанные с пандемией».

Фото предоставлено фабрикой Д. Шишкина.

Ежегодно фабрика-лауреат, где работают 170 человек, производит порядка 500 тысяч изделий. Объем выручки достигает 1,3 миллиардов рублей в год, продукция поставляется на экспорт в три страны. Глава группы компаний "Портновская мануфактура SHISHKIN" Дмитрий Шишкин отмечает, что строить успешный бизнес возможно только с помощью цифровых технологий.

"Без цифровизации в скором времени ты будешь неконкурентен. Это экономит время, увеличивает производительность труда, создает гибкость. Плюсов очень много. А кроме того, инвестиции в цифру окупаются довольно быстро. Программные сервисы позволяют оптимизировать процессы так, что уже через год виден результат. Например, при производстве одежды 12 фундаментальных этапов, ошибка на любом из них ведет к браку всей партии, поэтому мы доверяем контроль за качеством компьютеру", - рассказал Дмитрий Шишкин.

Напомним, в начале июля этого года российский бренд одежды для активного отдыха и спорта Putin Team Russia открыл первый офлайновый магазин в курортной зоне Геленджика. Практически готов к открытию магазин в зоне вылета в аэропорту Шереметьево в Москве. В перспективе открытие магазинов в аэропортах ещё, как минимум, трёх российских городов: Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. В зонах вылета пассажиры смогут увидеть экспортные коллекции отечественной марки.

Летом прошлого года на совещании, посвящённом развитию отечественной легкой промышленности, дизайнер Дмитрий Шишкин предложил Владимиру Путину сшить для него персональный комплект одежды с брендом Putin team Russia, на что получил согласие главы российского государства, костюмы были сшиты и переданы.