Брэдли Купер наконец-то честно ответил, изменил ли он Ирине Шейк с Леди Гагой

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались через месяц после выступления актера на "Оскаре" вместе с Леди Гагой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались два года назад. Главной виновницей их разрыва называли Леди Гагу: певица снялась в фильме Купера «Звезда родилась». В картине они с Брэдли сыграли влюбленную пару, и слухи об их романе поползли еще во время съемок. Кульминацией стало их совместное выступление на вручении премии «Оскар». Сидя за роялем щека к щеке, Купер и Гага исполнили проникновенную композицию о любви - песню «Shallow», ставшую саундтреком к фильму. Артисты дарили друг другу страстные взгляды и нежные объятия. Дуэт получился настолько убедительным, что между ними в этот момент разве что искры не летали. На сидевшую в зале в первых рядах Ирину Шейк было жалко смотреть. Модель изо всех сил старалась быть невозмутимой, но ей это удавалось с большим трудом. Через пару месяцев Ирина собрала свои чемоданы и вместе с дочкой Леей съехала из лос-анджелесского особняка Купера.

Дуэт Гаги и Купера был столь страстным, что ни у кого не осталось сомнений в их романе. Фото: REUTERS

И вот теперь Брэдли, наконец, пролил свет на свое совместное выступление с Леди Гагой. Актер дал короткое интервью журналу «The Hollywood Reporter». Поводом для него послужила новая работа Стефани (это настоящее имя певицы): она сыграла в фильме режиссера Ридли Скотта «Дом Гуччи», который сейчас вышел на экраны. Рассказывая о совместной работе с Гагой, Купер вспомнил и их совместное выступление на «Оскаре».

По его словам, страсть, показанная ими на сцене, была не более чем игрой. Они специально разыграли перед зрителями нежные чувства по заранее придуманному им сценарию, потому что Купер очень боялся петь вживую перед многомиллионной аудиторией. Исполняя песню так, словно он безумно влюблен в свою напарницу по сцене, Брэдли пытался таким образом контролировать свой страх перед выступлением.

- С личной точки зрения это снижает уровень беспокойства, - объяснил актер. – Они (герои – Ред.) как бы влюбляются друг в друга в этой сцене в фильме. Это тот самый поворотный момент, который случается с ними во время выступления перед тысячами людей… Было бы так странно, если бы мы оба просто сидели на стульях лицом к публике.

В фильме "Звезда родилась" они сыграли влюбленную пару. Фото: кадр видео.

В фильме Купер играет музыканта по имени Джек, который помогает молодой певице Элли (ее играет Гага) добиться известности, в то время как возраст и алкоголизм отправляют его собственную карьеру в зияющую пропасть. Говоря о Гаге, Купер не удержался от комплиментов.

- Она ужасно харизматична и красива. Когда я встретил ее, я подумал: «Если я смогу использовать это, будет здорово… главное, мне не напортачить. Но потом, когда мы начали работать вместе, я понял: нет предела тому, что она может сделать, и нет предела ее самоотверженности.

У Купера и Шейк растет четырехлетняя дочь Лея. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После разрыва Ирина Шейк и Брэдли Купер смогли остаться друзьями. Вслед за моделью актер переехал из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Они совместно воспитывают четырехлетнюю дочь Лею. А недавно папарацци сфотографировали Ирину и Брэдли вместе на улице. Они улыбались и о чем-то оживленно разговаривали. При этом Шейк нежно держала Купера под руку. Примечательно, что дочки с ним на прогулке не было. Поклонники тут же заговорили о возможном воссоединении пары. А почему бы и нет?