Передозировка унесла за год жизни 100 тысяч американцев

Шприцы американских наркоманов в печально известном районе Кенсингтон, Филадельфия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно предварительному подсчету Центров по контролю и профилактике заболеваний США, с апреля 2020 по май 2021 года в стране в результате передозировки наркотиками погибло 100,3 тысячи человек.

– Объемы ужасающие! Такого масштаба смертей от передозировки мы еще не видели в нашей стране, – приводит издание Dnyuz комментарий научного сотрудника Колумбийского университета по вопросам злоупотребления наркотиками Кэтрин Киз.

Действительно, по оценкам аналитиков, показатели смертности от передозировки во время пандемии побили все возможные рекорды – от автокатастроф, огнестрельного оружия и гриппа людей в США погибло меньше, чем от наркотиков.

Среди лидеров по темпам роста смертности от передозировки: штаты Вермонт – +70% за год, Западная Вирджиния – +62% и Кентукки – +55%.

Впрочем, в других штатах дела обстоят ненамного лучше, по крайней мере, о снижении количества смертей от «передоза» официальные источники не сообщают.