Русскоязычные американцы украли более $20 миллионов из фондов помощи пострадавшим от COVID-19

Cуд признал Ричарда Айвазяна и Мариетту Терабелян виновными в хищении боле $20 миллионов из фонда помощи заболевшим коронавирусом. Фото FBI

Семейную русскоязычную пару из Калифорнии приговорили к серьезным тюремным срокам по обвинению в незаконном получении средств, отмывании денег и банковском мошенничестве. Дело осталось за малым – поймать мошенников.

Федеральный суд признал 43-летнего Ричарда Айвазяна и его супругу 37-летнюю Мариетту Терабелян виновными в хищении боле $20 миллионов из фонда помощи заболевшим коронавирусом.

Судя по всему, супруги представили властям поддельные документы, согласно которым их бизнес за время локдауна понес серьезные убытки, а сами они якобы продолжали платить зарплату десяткам наемным работникам.

Айвазяна приговорили к 17 годам тюрьмы, его жену – к шести. Однако исполнить приговор власти пока не могут – преступники скрылись.

По заявлению правоохранителей, пара просто отключила свои электронные браслеты и сбежала, не дожидаясь отправки в тюрьму.

Теперь ФБР предлагает вознаграждение в размере $20 тысяч за любую информацию о местонахождении злоумышленников, которая приведет к их аресту.

– Это бессердечный преступник, не уважающий закон, считающий мошенничество достижением, – приводит New York Post характеристику Айвазяна, которую дал ему окружной судья Стивен Уилсон.