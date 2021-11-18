На форуме «Транспорт России» Ростовская область заключила соглашений на 84 миллиарда рублей

Регион реализует сразу несколько масштабных проектов на транспорте

Решения, которые изменят привычное представление дончан о пассажирских перевозках, приняты в Москве на Международном транспортном форуме. Ростовская область заключила ряд соглашений с крупнейшими компаниями. В «КП — Ростов-на-Дону» узнали, что поменяется для жителей и гостей донского региона в ближайшие годы. И ключевые слова здесь - «возможности» и «комфорт».

СКОРОСТНОЙ ТРАМВАЙ В РОСТОВЕ

Донское правительство и компания «Синара» займутся созданием скоростного трамвая в Ростове-на-Дону, чтобы соединить центр города с развивающимися микрорайонами.

Проект потребует 51,18 млрд рублей инвестиций, которые пойдут на создание современной инфраструктуры городского рельсового электротранспорта, закупку нового подвижного состава. Реализация проекта намечена в рамках концессионного соглашения с несколькими источниками финансирования. Кроме средств инвестора предусмотрены вложения средств инфраструктурного кредита, а также госкорпорации развития ВЭБ.РФ и Фонда национального благосостояния.

- Совместно с компанией «Синара» мы уже реализовали в этом году первый этап программы обновления таганрогского трамвая и продолжаем эту работу дальше, - прокомментировал глава региона. - Ростовский проект будем осуществлять при поддержке федерального центра, проект уже получил одобрение правительственной комиссии, - прокомментировал заключение соглашения Василий Голубев.

В Ростове планируется переложить более 120 км трамвайных путей, в том числе построить 76,8 км новых и провести реконструкцию 46 км имеющихся. Все действующие маршрутные линии модернизируют и также построят новые, которые соединят центр города с микрорайонами Левенцовским, Верхним Темерником, Суворовским и территорией между будущей комплексной застройкой на левом берегу Дона и старым аэропортом. Подвижной состав пополнят 98 новыми трехсекционными трамвайными вагонами. Модернизируют и инфраструктуру — депо, тяговые подстанции, коммунальные сети, остановочные пункты.

Изменения затронут и автотранспорт, и рельсовый, и авиаперевозки.

ЗАПАДНАЯ ХОРДА

О взаимодействии при строительстве «Западной хорды» Ростова-на-Дону договорились с инвестиционной компанией «Регион». Автодорога станет дублером улицы Малиновского. Затраты оцениваются в 30 млрд рублей. Из них ориентировочный объем внебюджетных средств – около 14 млрд рублей. Проект реализуют на условиях государственно-частного партнерства.

- Западная хорда» - это совершенно новый участок будущего Ростовского транспортного кольца, к созданию которого мы только приступаем. Большая часть кольца уже существует – в виде развязок и автодорог, которые либо уже имеются, либо только строятся, как, например, обход Аксая, - подчеркнул Василий Юрьевич. - «Западной хорды» пока нет даже в виде проектно-сметной документации. Проект крупный, важный, и мы его начинаем.

Добавим, что на сегодня на II этапе реконструкции еще одного элемента Ростовского транспортного кольца - южного подъезда к Ростову - завершены работы по устройству верхнего слоя покрытия обновленных четырех полос с левой стороны, которые располагаются между разворотным путепроводом и пойменным мостом. До конца года дорожники собираются пустить по левой половине моста транспорт и начать разбирать старое сооружение. Также на развязке, на 7 километре автодороги, уже установлены три из пяти опор и смонтирована половина балок будущего путепровода в составе нового съезда Краснодар — Батайск. Ввести объект в эксплуатацию Росавтодор планирует уже в следующем году. НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕЛЕТОВ В ближайшие два года авиакомпания «Азимут» откроет несколько маршрутов из Ростова-на-Дону на Дальний восток.

Сейчас авиакомпания выполняет полеты из «Платова» более чем по 30 направлениям - и внутрироссийским, и международным. Регулярно развивает новые маршруты. В ближайшие три года, по 2024 включительно, компания планирует запустить новые рейсы минимум по четырем маршрутам в города Дальневосточного федерального округа. А за пять лет перевозчик закупит новые воздушные суда на сумму 3 млрд рублей: десять самолетов – «Сухой Суперджет 100» и десять – Airbus A220.

Также из «Платова» начнут летать самолеты еще одной российской авиакомпании - «ИрАэро». Уже в 2022 году перевозчик начнет отправлять рейсы в Париж и Ереван, в Новый Уренгой, Чебоксары и по другим направлениям.

- За 10 месяцев этого года пассажиропоток аэропорта «Платов» приблизился к 2,5 млн человек, что на 38% больше, чем в прошлом году. Сегодня из «Платова» на регулярной основе полеты выполняют 19 авиакомпаний по 41 направлению, в том числе по 29 российским и 12 международным. С приходом еще одной компании у жителей Дона появится больше возможностей для вылета, - подчеркнул Василий Голубев.

В Ростове сеть скоростного трамвая соединит центр и активно развивающиеся микрорайоны.

ЕДИНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА ДЛЯ РОСТОВА И МОСКВЫ

Жители Дона смогут пользоваться единой для Ростова и Москвы транспортной картой «Тройка».

Это позволит властям в онлайн-режиме отследить пассажиропоток, какие маршруты наземного транспорта загружены, где надо добавить количество автобусов. Система позволяет видеть, как работает каждый маршрут и при необходимости его корректировать, настраивать маршрутную сеть.

Пилотный проект «СберТройки» уже запущен в Батайске, Сальске и Таганроге, а скоро будет работать в Новочеркасске, Волгодонске, Миллерове, Чертково.

Автор: ТИХОНОВА Татьяна