«Мы формируем общую картину»: Александр Моор принял участие в обсуждении экологической повестки на Губернаторских чтениях

Фото: Правительство Тюменской области

Климатические изменения, энергетическая проблематика и декарбонизация – Для Тюменской области вопросы чрезвычайно актуальные. Об этом заявил глава региона Александр Моор, открывая Губернаторские чтения на тему «Климат и экономика: новая глобальная, национальная и региональная реальность». «Мы формируем общую картину, построенную на внятных, профессиональных, взвешенных мнениях экспертов. Вместе с вами на чтениях мы задаем единые тренды, делаем практические выводы для дальнейшей продуктивной работы и в целом благополучия земляков», – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«ОСОЗНАНИЕ УГРОЗ УЖЕ ПРИШЛО»

С основным докладом «Климат и экономика: новая глобальная, национальная и региональная реальность» выступил заведующий научно-учебной лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров.

«Проблема изменения климата в последние пять лет вышла на первый план в международной повестке», – отметил докладчик. Глобальная температура растет, усиливается «нервозность» климата, увеличивается связанный с этим ущерб.

«При переходе мировой экономики, а особенно развитых стран, на новый технологический уклад, основанный на зеленых технологиях, сокращение выбросов становится фактором конкурентоспособности и залогом технологического лидерства в будущем», – подчеркнул ученый.

По мнению Игоря Макарова, Россия быстро утрачивает конкурентные преимущества, на которых базировалась ее модель экономического роста в последние 20 лет. В то же время высокая углеродоемкость российской экономики делает уязвимым и российский промышленный экспорт.

Фото: Правительство Тюменской области

«Осознание этих угроз уже пришло. Последняя версия долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития содержит весьма амбициозный сценарий сокращения выбросов парниковых газов на 79% к 2050 году. Президентом России объявлена цель достижения углеродонейтральности к 2060 году. На горизонте ближайших 5–7 лет, вероятно, в России будет введена дополнительная ценовая нагрузка на углерод в виде углеродного налога либо системы торговли квотами, как в Европейском союзе. Все эти меры призваны снизить риски падения российского экспорта и нарастающей технологической отсталости, адаптировать российскую экономику к новому глобальному энергетическому ландшафту», – считает Игорь Макаров.

На уровне региона необходимо адаптировать традиционные отрасли экономики к новой реальности, развивая, например, нефтегазохимию. Для энергоемких производств – это технологическая перестройка, а там, где она недостаточна – реализация проектов, компенсирующих их углеродный след.

ПЕРЕХОД ОТ ДОБЫЧИ К ПЕРЕРАБОТКЕ

Осознавая предстоящие глобальные изменения, в Тюменской области выбрали правильную тактику развития промышленности, отметил Александр Моор. Например, компания «СИБУР» последовательно реализует в Тобольске ряд проектов в сфере нефтегазохимии.

«Это диверсификация экономики, переход от простой добычи и экспорта углеводородного сырья к его глубокой переработке. Очевидно, что у Тобольской промышленной площадки – большие перспективы, – сообщил губернатор. – Кроме того, Тюменская область располагает ресурсами для развития и коммерциализации карбоново-лесного хозяйства. В регионе уже действует карбоновый полигон».

В будущем Тюменская область, Югра и Ямал при поддержке федеральных органов власти могут реализовать совместный проект по созданию межрегиональной системы регулирования выбросов и обеспечению углеродной нейтральности Западной Сибири, считает губернатор.

«Весь мир сегодня стоит перед необходимостью разработки новых технологических решений, обеспечивающих рост экономики при снижении выбросов. Думаю, это серьезная и интересная задача для нашего Западно-Сибирского научно-образовательного центра», – подчеркнул глава региона.

КСТАТИ!

В августе на базе биостанции Тюменского госуниверситета на озере Кучак в Нижнетавдинском районе открыли помощник президента России Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Тюменской области Александр Моор Карбоновый полигон. Проект по созданию в России сети карбоновых полигонов реализуется по поручению президента Владимира Путина. Тюменский – первый из семи, которые создаются по инициативе Минобрнауки. В дальнейшем в стране планируется оборудовать более 80 подобных полигонов.

Площадь тюменского полигона – 2,32 га. Он расположен на территории природного заказника «Гузнеево», где представлены различные виды экологических систем, и оснащен современным оборудованием и программным обеспечением. Это позволяет проводить мониторинг выброса парниковых газов на территории более 10,6 тыс. га. Важным бизнес-партнером проекта по созданию полигона стала компания «СИБУР».

«На базе первых семи карбоновых полигонов мы сможем начать формирование научной основы для создания национальной сети мониторинга климатически активных газов. Эти данные будут признаны за рубежом. У каждого полигона – своя уникальная исследовательская повестка, привязанная к специфике региона», – заявил Валерий Фальков.

По мнению главы Минобрнауки, при реализации проекта губернатор Тюменской области продемонстрировал высокую личную вовлеченность и глубокое понимание климатической проблематики.