В новом фильме про Чебурашку голос пушистому зверьку даст Ольга Кузьмина. Актриса ближе всего к тональности Клары Румяновой

Актриса Ольга Кузьмина озвучит Чебурашку в новом фильме «Союзмультфильма». Фото: facebook.com/soyuzmultfilm

Звезда сериала «Кухня» (СТС) и победительница шоу «Ледниковый период» (Первый) Ольга Кузьмина озвучит Чебурашку в новом фильме «Союзмультфильма» по сказочной повести Эдуарда Успенского.

Скорее всего, назначение связано с тем, что Кузьмина много снималась в проектах компании Yellow, Black & White («Гранд», «Отель Элеон», «Кухня» и проч.), поэтому не понадобилось длительного кастинга, как в проекте «Вызов», в который Ольга тоже пыталась попасть, но не вышло — вместо нее в космос полетела Юлия Пересильд.

У миниатюрной актрисы есть небольшой опыт озвучки мультперсонажей («Зебра в клеточку»), плюс ко всему Кузьмина обладает тональностью голоса, схожей с канонической версией озвучки в исполнении Клары Румяновой. Вероятно, это и стало ключевым аргументов в пользу артистки.

Фото: www.youtube.com

Как писала ранее «КП», фильм по мотивам «Чебурашки» снимает «Союзмультфильм». Там будет герой, похожий на Крокодила Гену (Сергей Гармаш), героиня, похожая на Шапокляк (Елена Яковлева) и так далее — все, как в добром советском советском мультике, но не так. Все совпадения, как говорится, случайны.