Аллергия прививке не помеха

Чтобы снять эти симптомы, врачи назначают антигистаминные препараты. Фото: Shutterstock

В России ежедневно фиксируется около сорока тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Рекордные цифры, каких не было ни в первую, ни в третью волну пандемии [1]. Нынешний всплеск специалисты объясняют одновременным влиянием сразу нескольких факторов. Во-первых, мы расслабились и перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Во-вторых, поздняя осень – традиционный сезон гриппа и ОРВИ. Наконец, третий и самый главный фактор – мы слишком медленно вакцинируемся. Менее 33% населения получили сегодня оба компонента вакцины [2].

Одна из главных причин, по которым многие отказываются делать прививку, – аллергия. Точнее, в большинстве случаев это не причина, а отговорка. Почему? Да потому что в России лишь 1,5% населения имеют подтвержденный аллергический диагноз. При этом специалисты признают, что в течение жизни с различными аллергическими проявлениями встречаются 30% населения [3].

Выходит, те, кто подозревает у себя аллергию, правы в своем нежелании делать прививку? Однозначно нет. Потому что аллергия в подавляющем большинстве случаев не является противопоказанием к вакцинации. Строгое «нет» прививке можно говорить лишь в том случае, если в составе вакцины содержится вещество, которое является для человека подтвержденным аллергеном. Но это как раз те случаи, когда пациент точно знает об этом, так как данную особенность наверняка выявили еще в младенческом возрасте, когда делали прививки от опасных заболеваний. И если в анамнезе указана сильная реакция на другие прививки – тогда да. Это должно заставить насторожиться [4].

Таким образом, главный правильный вывод такой: если вы подозреваете у себя аллергию – сходите на прием к врачу, сдайте анализы и убедитесь! Во-первых, это снимет груз неопределенности. Если аллергии нет – смело вакцинируйтесь [4]. Если есть, то врач установит аллерген, назначит базисную терапию антигистаминными препаратами и заверит в том, что аллергия не является противопоказанием к вакцинации. Потому что это действительно так. Почитайте «Временные методические рекомендации Минздрава по профилактике и лечению коронавирусной инфекции» [5]. Это главный документ, на который ориентируются все российские клиники, занимающиеся лечением ковида. Там нет ни слова об аллергии как противопоказании к вакцинопрофилактике. Врачи иммунологи-аллергологи в многочисленных интервью говорят одно и то же: в случае если на момент вакцинации аллергия обострилась, необходимо сначала стабилизировать состояние (снять симптомы) с помощью антигистаминных средств, а затем вакцинироваться [6].

У аллергиков есть еще один важный повод сделать прививку. Аллергия – это хроническое воспаление [7]. Коронавирус, как известно, в первую очередь поражает слизистую верхних дыхательных путей [5]. Согласитесь, не нужен пациенту с аллергией в анамнезе «лишний» источник воспалительной реакции.

Пациенты с аллергией находятся в группе риска по ОРВИ [7], им нельзя пренебрегать основным лечением. Базисную антигистаминную терапию нужно продолжать в строгом соответствии с назначениями врача. Сейчас, в эпоху пандемии, эта рекомендация приобрела особую важность. Вспомните, какой препарат вам назначил аллерголог в качестве базового антигистаминного. По статистике, чаще других антигистаминных российские врачи (аллергологи, терапевты, отоларингологи, дерматологи) назначают цетиризин (международное непатентованное название препарата «Цетрин®») [8].

Препарат на рынке уже 25 лет, и за это время врачи накопили колоссальный опыт его применения в качестве базового антигистаминного препарата у взрослых и детей с 6 лет. «Цетрин®» успешно блокирует большинство проявлений аллергии: аллергические риниты (в том числе круглогодичные), риноконъюнктивиты, дерматозы, поллиноз и даже отек Квинке. Это препарат II поколения блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов [9]. В аптеках и интернете можно встретить рекламу препаратов III и даже IV поколения, однако верить таким сообщениям не следует. В мире нет ни одного лекарства, которое был бы официально отнесено к III поколению антигистаминных препаратов [10].

Помимо базовой терапии, аллергикам необходимо ограничивать контакт с аллергеном [10]. Многие так и делают, причем круглый год. И эта привычка обеспечила людям с аллергией большое преимущество в борьбе с коронавирусной инфекцией. Дело в том, что аллергики очень хорошо знают и регулярно используют такие виды гигиены, как промывание носа и полоскание горла. Особенно это касается тех, кто страдает от патологической реакции организма на пыльцу растений. Эти привычки отлично работают и в отношении коронавируса, да и других вирусов – возбудителей ОРВИ. Солевые растворы отлично вымывают со слизистой не только пыльцу, но и вирусные частицы [5, 10].

К сожалению, люди часто верят кому угодно, только не врачам: участникам тематических групп в социальных сетях, многочисленным блогерам… Есть и еще одна категория «авторитетных источников» – родственники, друзья, соседи врачей, которым те якобы что-то сказали. Как правило, ложную информацию. Например то, что антигистаминные препараты «снижают» иммунитет. Это миф. Антигистаминные препараты никак не влияют на иммунитет и воздействуют исключительно на рецепторы гистамина, расположенные на мембране клетки. В результате гистамин не связывается с клеткой и не вызывает воспалительную реакцию [9, 10].

Безусловно, после прививки может возникнуть аллергическая реакция, причем далеко не только у пациентов с аллергией. Как правило, это местная реакция – покраснение, припухлость, небольшая болезненность. Чтобы снять эти симптомы, врачи назначают… антигистаминные препараты. Следовательно, если вакцинируется аллергик, который соблюдает все требования врача и принимает препараты базисной терапии, вероятность местных аллергических реакций сведена к минимуму [6].

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