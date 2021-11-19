Предприниматели в Ростовской области получают деньги быстрее и чаще, чем бизнесмены в других регионах

Гарантийная поддержка помогает ростовским компаниям получать кредит на развитие бизнеса. Фото: предоставлено НКО «Гарантийный фонд РО».

Владельцы малых и средних предприятий в Ростовской области могут рассчитывать на содействие в развитии своего бизнеса быстрее, чем в других регионах, и поддержку на Дону получают чаще. Об этом рассказали на всероссийском съезде региональных общественных гарантийных организаций в Ростове, в котором приняли участие и представители Гарантийного фонда Ростовской области.

ОБЪЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ВЫРОСЛИ В 2 РАЗА

С 2009 года Фонд обеспечивает предпринимателям в регионе поручительство по кредитам. И за последние четыре года объемы поддержки донского бизнеса выросли в два раза — с 123 договоров на поддержку малого и среднего бизнеса на сумму 1,094 млрд в 2018 году до 290 договоров на 2,012 млрд за неполный 2021 год. Как признали участники съезда, Гарантийный фонд Ростовской области можно считать одним из самых эффективных в стране.

- Поддержка бизнеса для нашего региона – задача первоочередная, ведь Ростовская область - в лидерах по числу предприятий малого и среднего предпринимательства.

Наши люди не хотят сидеть сложа руки и ждать у моря погоды. Они активны, амбициозны, инициативны, хотят заниматься своим делом и делать это со всей ответственностью. А наша обязанность – поддержать эти инициативы, помочь им в этом, – заявил губернатор Василий Голубев.

ПОДДЕРЖАТЬ САМЫХ АКТИВНЫХ

Глава региона уверен: поскольку представители бизнеса — это наиболее активная часть нашего общества, нельзя ограничивать их поддержку лишь работой Гарантийного фонда или кредитованием.

- Мы рады, что предприниматели пошли к нам за поддержкой, за поручительством, за кредитами, за консультациями. Мы в одной лодке, и между властью области и бизнесом не должно быть недоверия, – считает Василий Юрьевич.

Как рассказал губернатор, за последние несколько в Ростовской области разработана программа всесторонней поддержки бизнеса. Сюда относится денежная поддержка, причем не только в кредит — сюда же относится льготный лизинг техники и оборудования, помощь юристов, консультации и «зеленый коридор» в решении бюрократических вопросов.

- Теперь задача власти в том, чтобы обеспечить максимальное информирование предприимчивых дончан обо всех этих мерах и инструментах. Нужно информировать, привлекать и делом показывать, что власти – реальные союзники и помощники для донского бизнеса, – заявил глава региона.

Начиная с 2018 года донской бизнес получил свыше 3,77 млрд рублей займов от Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства. Кроме того, на Дону действуют налоговые льготы для малого и среднего бизнеса, работают Гарантийный фонд, Региональная лизинговая компания, Центр грантовых программ при Агентстве инноваций Ростовской области и другие организации, созданные для оказания поддержки предпринимателям.

Автор: ТИХОНОВА Татьяна