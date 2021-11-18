Что за метеороид к нам залетел: Похоже, что над Россией сгорел булыжник из метеорного потока Леониды

Вспышка была весьма яркой. Фото: YouTube

Яркая вспышка озарила небо над несколькими российскими городами поздно вечером 17 ноября. Вспыхнул некий космический объект – так называемый метеороид диаметром около 1 метра, влетевший в атмосферу Земли. На кадрах, которые удалось сделать с помощью автомобильных видеорегистраторов заметно, что на какое-то мгновение на улице стало светло, как днем.

А как раз в ночь с 17 на 18 ноября 2021 года астрономы обещали максимум метеорного потока Леониды, образованного пылью и крупинками, оставленными кометой Темпля-Туттля. Каждый год они сыплются на Землю, оставляя в небе яркие росчерки. Так что скорее всего залетевший к нам камень находился в этом же потоке. То есть, в хвосте кометы.

Яркий объект сняли на видео. Фото: YouTube

«Падающие звезды» потока Леониды начали проявлять себя еще 6 ноября 2021 года, продолжат вспыхивать до 30 ноября. Поэтому совсем не исключено, что объект, озаривший 11 ноября вечернее небо над Петербургом, тоже был оттуда – из Леонид. Среди них могут оказаться и другие – к счастью, мелкие. Приближение крупных астрономы бы заметили.

Кстати, Леониды и путешествующие с ними объекты одни из самых стремительных. Они влетают в атмосферу Земли со скоростью в 71 километр в секунду. Оставляют или белые росчерки или яркие белые вспышки. Чему, собственно, и стали свидетелями очевидцы недавних «взрывов».

Метеоры потока Леониды, бывало, вспыхивали очень ярко.

В городах, попавших под космическую бомбардировку, никто не пострадал. Жертв и разрушений нет.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Не каждый метеороид становится метеоритом

Метеороид — это твердый объект, движущийся в межпланетном пространстве, размером значительно меньше астероида, но значительно больше атома. Такое официальное определение дает Международная метеорная организация (IMO).

По формулировке Британского королевского астрономического общества, метеороид — это тело диаметром от 100 микрометров до 10 метров. Все, что крупнее, астероиды.

Некоторые астрономы называют метеороидами объекты размером от 10 микрометров до метра. И соответственно, считают астероидами более крупные тела.

Однако, не смотря на некоторую путаницу, по любому выходит, что объект, вспыхнувший 17 ноября, в небе над Казанью, Пермью, Ижевском и Йошкар-Олой, был метеороидом с научной точки зрения. Но и немного метеором.

Метеор – это видимый след вошедшего в атмосферу метеороида. След очевидцы тоже засняли на видео.

Метеорит – это метеороид, упавший на Землю.

На Землю в этот раз ничего не упало.

Из определений следует, что знаменитый Челябинский метеорит – частично взорвавшийся, частично упавший на Землю 15 февраля 2013 года, был астероидом. Пусть и небольшим – порядка 15 метров в поперечнике.