Более 3000 заявок из 80 регионов России подали на соискание просветительской премии «Знание»

В топ-10 регионов по количеству заявок вошли Московская, Ленинградская, Ростовская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, а также Удмуртская Республика. Самыми популярными стали номинации: «За общий вклад в просвещение» (14%), «Культура и искусство» (12%), «За активную просветительскую деятельность в школе» (11%) и «История» (10%).

Две трети заявок номинируют проекты, треть – деятелей просвещения. Тематика присланных проектов самая разная – от международной экологической школы и научных каникул для детей до популяризации культурного наследия малых народов.

«Мы очень рады, что премия «Знание» получила такой отклик - более трех тысяч заявок. Наши просветители - это ученые, журналисты, учителя, преподаватели вузов, авторы интересных блогов с полезным и качественным содержанием, создатели просветительских программ и документальных фильмов на острые социальные темы. Среди участников можно встретить профессиональную балерину и космонавта, военного историка или антрополога. Их объединяет одно – желание изменить мир вокруг себя и оставить яркий след. Благодаря премии «Знание» их работа будет замечена в масштабах всей страны и послужит развитию и просвещению огромной аудитории наших граждан», - отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Всего в Премии «Знание» 15 номинаций – за вклад в просвещение в сфере науки и технологий, бизнеса, истории, экологии, культуры и искусства, а также за просветительскую деятельность в школах и вузах, на ТВ и радио, в интернете, за просветительские фильмы и мероприятия.

До 22 ноября экспертная комиссия, состоящая из авторитетных государственных и общественных деятелей, представителей ведущих вузов, научной общественности, лекторов общества «Знание», определит шорт-лист из 4 претендентов по каждой номинации. Главными критериями отбора являются масштаб, социальная значимость и уникальность проекта или деятельности просветителя.

29 ноября члены почетного жюри определят лауреатов премии. В состав жюри вошли представители науки, бизнеса, культуры, искусства и государственные деятели. Среди них Михаил Пиотровский, Виктор Садовничий, Федор Бондарчук, Михаил Ковальчук, Ольга Любимова, Владимир Мединский, Андрей Фурсенко, Елена Шмелева, Герман Греф, Олег Добродеев, Александр Дюков, Алексей Лихачев и многие другие.

В этот же день начнется открытое голосование на сайте премии, которое продлится до 6 ноября. Жители России определят победителей в специальной номинации «По версии слушателей». Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится в Московском театре мюзикла 7 декабря 2021 года.

Премия Российского общества «Знание» учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ и проектов из разных областей знаний.

Лауреаты Премии будут приглашены к сотрудничеству с обществом «Знание» и получат статус резидента образовательного продюсерского центра «Машук», который открывает доступ к широким возможностям его мультимедийной инфраструктуры, а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента. Резиденты центра также получат поддержку общества «Знание» в их продвижении на широкую аудиторию.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года ¬– Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года – Общество «Знание России»). В 2016 году Общество было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир. Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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