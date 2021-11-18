«Пятёрочка» стала победителем премии «Выбор мам – 2021»

За проект «Островки безопасности» в магазинах торговой сети, реализованный совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» и «Центром поиска пропавших людей», проголосовало более 19 тысяч мам и беременных женщин.

Всего в премии приняли участие 28 различных проектов, победители среди которых выбирались по 8 номинациям. Кроме «самого значимого социального проекта» были выбраны также «лучший продукт для мам и детей», «лучший работодатель для мам» и «лучший блогер». Всего в голосовании приняли участие 102 тысячи человек. А о проектах, в том числе и об «Островках безопасности», благодаря премии узнали более 9 миллионов мам.

«Островки безопасности» - важнейший социальный проект, который мы реализуем совместно с «ЛизаАлерт» и ЦППЛ. И мы очень рады и гордимся, что именно его родители отметили, как «самый значимый». К сожалению, ежегодно в России теряются тысячи людей, в том числе и дети. Идея нашего проекта в том, чтобы создать такое место, которое позволит каждому, кто потерялся, не может найти дорогу домой или просто забыл, где он живет, получить помощь. Поэтому крайне важно рассказывать своим детям, что они всегда могут обратиться в ближайшую «Пятёрочку», если вдруг не смогут найти дорогу домой. Только за прошлый год благодаря «Островкам» мы смогли вернуть к близким более тысячи человек», - комментирует Оксана Трофимова, директор департамента маркетинговых коммуникаций торговой сети «Пятёрочка».

Ежегодная премия «ВЫБОР МАМ» учреждена маркетинговым агентством Business_2_Mommies. В прошлом году премия вручалась в пяти номинациях.