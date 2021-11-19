«Детдомовский» - клеймо на всю жизнь: почему даже плохая семья лучше дома для сирот

Ребенок, имеющий опыт пребывания в детском доме, ориентирован не на окружающих его взрослых, а на сверстников

Мы продолжаем серию статей, посвященных теме сиротства.

«Детские деревни SOS» уже много лет помогают кризисным семьям не допустить даже временной передачи ребенка в сиротское учреждение. Комсомолка поговорила с психологом фонда Еленой Гавриловой о проблемах, с которыми впоследствии сталкиваются приемные дети:

Попадая в учреждение для сирот, дети мгновенно испытывают стресс: новая среда, чужие люди… Даже хорошо интеллектуально развитый ребенок в такой ситуации будет плакать и переживать. У него случается горе от того, что рядом нет мамы, что это навсегда, что кругом – незнакомые люди. Затем он замкнется в себе. Деструктивный процесс развивается очень быстро.

Дети, которые давно находятся в учреждениях, ведут себя как полноправные хозяева. А новичку надо уметь «поставить себя» в детском коллективе.

Мы наблюдали семьи с приемными детьми до 3-х лет с 2010 г., с самого запуска Детской деревни-SOS. У всех малышей обнаруживались проблемы – не только в кругу семьи, но и в детском саду.

Ребенок, имеющий опыт пребывания в детском доме, ориентирован не на окружающих его взрослых, а только на сверстников. Потому что педагоги постоянно меняются, и только детки постоянны.

Например, приходит такой ребенок в группу детского сада домашних детей, у которых задача найти себе игру, чем-то себя занять, а для него инстинктивно важно «поставить» себя в детской среде. Он просто не умеет жить иначе.

И вот этот ребенок, если он обладает сильной личностью, начинает приглядываться к детям, находит среди них неформального лидера и бьет. Он считает, что все сделал правильно, доволен демонстрацией своей силы, и тем, что теперь его боятся.

У воспитателей паника: откуда у ребенка такая немотивированная агрессия? Начинаются упреки, что это какой-то малолетний преступник. Хотя для ребенка из детского учреждения – это нормальная реакция. Это обычное выживание, к которому он привык. Другого поведения он не знает. Так ведут себя дети-сироты с сильным характером.

Даже временная приёмная семья – лучше детского дома

Дети с более слабой душевной организацией выдают другую, но тоже типичную для детей из детского учреждения, реакцию: они бьются в истерике. Потому что считают, что оставлены в саду навсегда. И как бы приемная мама не объясняла, что она его заберет вечером, ничего не помогает. Так как ребенок уже погрузился в эту атмосферу на уровне запахов, предметной среды. Он видит, что вокруг дети, и все идентично его прошлому.

У нас бывали разные случаи такого поведения. Например, одна девочка опорожнилась, но не дала воспитателю себя переодеть. Воспитатель, не работавший ранее с детьми с нарушенной привязанностью, не понимал этого. Почему ребенок не хочет надеть чистое, а зачем-то сидит в этом? Может быть, это какое-то отклонение в психике? Но это обычное поведение для такого ребенка.

Или приемная мама говорит: «Я тебя обязательно заберу, ты меня здесь жди!». Произносит она эти слова у шкафчиков и уходит. А воспитателям затем не оторвать ребенка от этого места, потому что он считает, что должен сидеть именно тут, иначе мама его не найдет и не заберет, как обещала. Или не дают себя во что-то переодеть на тихий час, потому что при смене одежды мама его не узнает и не сможет забрать.

То есть у ребенка с обычным детством нет такой тревожности, такой паники и такого базового страха, такого недоверия к миру. А для педагогов и воспитателей, которые никогда не работали с такими детьми, это может выглядеть как психическое расстройство. Потому что для обычных детей это – неадекватная реакция на раздражитель.

Приведу еще один пример. Есть у нас выпускник из приемной семьи. Пришел в семью в возрасте девяти лет, прошел реабилитацию, успешно освоился в новой семье, все было хорошо. А сейчас ему двадцать, и пора идти в армию. Он не уклонист, он хороший молодой человек, и готов нести свой воинский долг. Но, как только дело доходит до отправления, с ним случаются панические атаки. И никто не может понять, что происходит.

Разобравшись, оказалось, что во время его пребывания в детском учреждении во время тихого часа нельзя было выходить в туалет. Он не выдержал и справил нужду. Тогда воспитатель в присутствии всех детей стянула с него его одежду, сильно отругала и заставила все за собой убрать. Дети, естественно, стали над ним издеваться и обзывать. В какой-то момент психика вытеснила болезненные для него переживания. Но при виде казармы, по внешнему виду напоминающей интернат с койками, подсознание погрузило его в панические атаки.

И, хотя в приемной семье он прожил много лет и ни разу не вспоминал о прошлом, во взрослой жизни его печальный опыт из детского учреждения обрел реальность и принес сильнейшие переживания.

Детей нельзя отдавать в детские учреждения просто потому, что невозможно воссоздать там домашнюю среду. Невозможно к каждому ребенку привязать значимого и постоянного взрослого, которые заменит ему мать или отца. А, значит, мы раз за разом будем получать поломанных психологически выпускников детских учреждений, которые не смогут нормально жить в обществе.

Дети не должны содержаться в детских учреждениях: в домах ребёнка, в приютах, в интернатах. Даже плохая родная семья лучше. Даже временная приёмная семья – лучше.

Потому что никакие педагоги и психологи не заменят ребенку значимого взрослого. И, тем более, никогда не заменят ему мать.