За министром обороны Израиля шпионил его уборщик

Министр обороны Израиля Бенни Ганц. Фото: REUTERS

Израильская служба безопасности Шабак отчиталась об очередной победе. Разведке удалось обнаружить шпиона в доме министра обороны Бенни Ганца, пишет The Times of Israel. 37-летнего израильтянина, который трудился у главы военного ведомства в качестве уборщика, арестовали в начале ноября по подозрению в шпионаже в пользу Ирана.

Омри Горена вычислили довольно быстро, сразу после того, как он связался с иранской хакерской группой Black Shadow и предложил им свои услуги в качестве информатора. Незадолго до того эти же хакеры провели крупную кибератаку на ряд израильских сайтов, среди прочего, украв данные популярного израильского сайта знакомств для представителей ЛГБТ-сообщества. Видимо, Горена настолько впечатлили действия хакеров, что он решил с ними связаться.

В своем письме мужчина честно признался, что руководствуется исключительно финансовыми соображениями и готов передавать информацию только за вознаграждение. После этого ему ответил одним из представителей хакерской группы, с кем Горен договорился установить программу-шпион на домашний компьютер министра обороны.

Чтобы доказать свои возможности и преданность, Омри сфотографировал ряд объектов в разных частях дома министра, которые он отправил хакерам, в том числе сейф, компьютер, телефон, планшет и письменный стол министра, говорится в заявлении службы безопасности.

Прокуратура уже предъявила Горену обвинение в шпионаже. В случае, если его вина будет доказана, то израильтянину грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Впрочем, не удивительно, что представители разведки заинтересовались Гореном. Израильтянин уже пять раз фигурировал в различных уголовных делах на протяжении с 2002 по 2013 год. Дважды его судили за ограбление банка, а также кражу и проникновение в чужое жилище.

Адвокат Горена Гал Вольф утверждает, что его клиент признался в некоторых правонарушениях, в которых обвинялся, но отрицает хищение секретных сведений, в котором его пытаются обвинить. Отвечая на вопрос, признался ли его клиент в том, что общался с хакерской группой Black Shadow, Вольф воздержался от комментариев.

Сейчас служба безопасности выясняет, как человек с таким богатым криминальным прошлым как у Горена мог быть принят на работу к министру обороны. В Шабаке объявили, что уже начали проверку после этого инцидента всех работников, приближенных к членам правительства, дабы не допустить повторения подобной истории в будущем.

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