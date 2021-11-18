Сказки дедушки Рашкина развеселили пользователей социальных сетей

Признание в убийстве лося коммунистом Рашкиным развеселило пользователей социальных сетей. Фото: СОЦСЕТИ

Александр Кот:

«Немного побольше на описание природы и можно готовить в печать. Будет бестселлер»

EUZxSS:

«Валерий Федорович Пришвин: «Записки охотника — жертвы обстоятельств»»

Anna Gold 777:

“Вам никто не говорил, что из вас вышел бы отменный писатель юмористических рассказов в стиле Михаила Зощенко?”

Денис:

«А что, версии с самообороной не будет? Рашкин шел по лесу из-за кустов появилась группа лосей, выпивали, матерились приставали к пенсионерке с маленьким ребенком-инвалидом. Рашкин вступился, после чего получил удар в живот и упал на землю, на земле он увидел карабин и произвел предупредительный выстрел в воздух, в результате рикошета о неизвестный объект, предположительной турецкий дрон разведчик. Рикошетом попало в лося, Рашкин еще 30 минут оказывал ему первую помощь но лось скончался по дороге в больнице. В этот момент машину остановили сотрудники фсб. Которые и подставили честного депутата от партии кпрф»

Аноним:

«Лучше бы сразу начал отмазку со слов «Лось» на меня выбежал и стал угрожать. Я сделал предупредительный выстрел и сказал ему уйти, так как жду кабана. Но лось стал «бычить» и мне ничего не оставаЛОСЬ»

Artem:

“Новая версия: стрелял в кабана, подбросили Лося!!”

Вадим Авхимович:

«За лосей нас тут всех держит»

Filipp VI:

“А на расчлененной лосихе следов сексуального насилия не нашли? Коммунисты уже ничем нас удивить не могут”

Вадим:

«Я разделал кабана, но когда присмотрелся, оказалось разделал лося.»

Seriyritsar Seriyritsar:

«Это он что, в чернобыльской зоне охотился,что у него кабан и лось один силуэт имеют?»

Shiover:

«Надо узнать, где он видел кабанов размером с лося. Выслать туда группу учёных с прикрытием бойцов спецназа.»

Вадим:

«Перед тем как сесть за руль, я выпил "Боржоми", но когда присмотрелся к запотевшему стеклу, понял, это был "Старый Кахети"»

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