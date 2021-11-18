В США умер основатель знаменитого русского ресторана Роман Каплан

Роман Каплан - основатель легендарного ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке. Фото: Кадр видео

В Майами на 84 году жизни скончался Роман Каплан, иммигрант из бывшего СССР, открывший на Манхэттене более четверти века тому назад ресторан «Русский самовар». Как сообщила в соцсетях его дочь, Каплан умер во сне от естественных причин.

Он родился в 1937 году в Ленинграде, пережил блокаду. В 1972 году эмигрировал в Израиль, позднее оказался в США.

В интервью Энциклопедии Русской Америки Каплан рассказал, что подвигло его на открытие ресторана: «Жена приходила домой после 6-ти часов, когда мы с друзьями сидели, разговаривали вальяжно и выпивали… Жена приходила уставшая после работы, и ей приходилось убирать за всеми, мыть посуду и т.д. После семи лет она взбунтовалась и сказала: «Если тебе так хочется поить и кормить своих друзей каждый день – открой ресторан!»… Ну, вот так, отсюда началась мысль о ресторане».

Заведение решено было назвать «Русский самовар». Владелец рассказывал: «Самовар был вообще самым любимым моим предметом быта. Они мне нравились всегда. Старинные самовары, блестящие, в которых можно было видеть самого себя, можно было видеть своего соседа, с которым ты сидишь рядом за столом».

Разговоры о том, что деньги на открытие «Русского самовара» Каплану ссудили поэт Иосиф Бродский и танцовщик Михаил Барышников, являются лишь разговорами. Ресторан был открыт на собственные средства Каплана и его друзей, а Барышников и Бродский дали денег позднее, когда несколько пайщиков захотели выйти из бизнеса. Позднее Каплан стал единственным владельцем «Русского самовара».

С падением «железного занавеса» ресторан стал особенно популярным, все русское в Америке в то время шло «на ура». Его считали своим долгом посетить все российские знаменитости. Здесь бывали Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский. В нем пила знаменитую хреновуху Николь Кидман, а Сара Джессика Паркер снималась в одной из серий «Секса в большом городе».

Но конкуренции стало сложно противостоять. И первые слухи о закрытии «Русского самовара» появились еще в 2011 году. А через 7 лет было подано заявление о банкротстве. В США подача подобного заявления защищает от кредиторов и позволяет бизнесу реструктурировать долги, не прерывая работу. Тогда менеджер ресторана Влада фон Шатц с горечью отмечала, что никто из именитых гостей с предложениями о помощи не обращался, хотя речь шла не о такой уж и большой сумме.

«Русский самовар» мужественно пережил и коронавирусные ограничения, и погромы движения «Жизни черных важны» и пока что продолжает держать двери открытыми для посетителей. С положенным в Нью-Йорке ограничением – в зал, на стенах которого висят картины известных художников, подаренные ими в свое время Роману Каплану, могут войти только привитые от коронавируса.

Ожидается, что ставший еще при жизни легендой основатель «Русского самовара» Роман Каплан будет похоронен в Нью-Йорке.