Вопрос дня: А в чем еще мы впереди планеты всей? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ТРОФИМОВ (Трофим), музыкант:

- Наши люди кроме самых быстрых танков и самых точных пушек могут делать удивительно тонкие вещи. Ну вот ламповый Ленинградский завод выпускал самые классные лампы для усилителей, ценившиеся повсюду. Что касается микрофонов «Союз», я сам ими пользуюсь и рекомендовал итальянским друзьям-джазистам. Я сравнивал их с продукцией знаменитой немецкой фирмы Neumann, и наши оказались великолепными.

Вадим ПАНОВ, писатель-фантаст:

- Есть ощущение, что мы можем быть хороши в любом направлении, практически в любой отрасли, но только как Левша (который, кстати, был из Тулы). То есть мы можем сделать уникальный продукт, товар, не имеющий аналогов, и сделать так, что все ахнут. Но мы не сможем этим воспользоваться, нам нужно время, чтобы подумать, а кто-то успеет это поставить на поток. Но мы продолжаем быть впереди планеты всей в отдельных направлениях. Например, наши дальнобойные снайперские штучные винтовки Лобаева самые лучшие в мире. Я такую держал в руках...

Олег СИРОТА, сыровар:

- Когда сборная Франции по футболу перед чемпионатом мира-2018 заказала на время пребывания в России именно наши сыры, стало понятно, что кое-что мы все-таки можем делать лучше, чем все остальные в мире!

Олег НОВИЦКИЙ, космонавт, Герой России:

- Идеи Сергея Павловича Королева продолжают работать очень хорошо. И наши ракеты «Союз» в их модификациях до сих пор остаются лучшими в мире. И некоторые другие идеи в космической отрасли продолжают работать превосходно.

Артур ЧИЛИНГАРОВ, депутат Госдумы, глава Ассоциации полярников:

- Да все мы делаем лучше других! Но только тогда, когда русский человек по-настоящему этого захочет.

Лев КОРОЛЬКОВ, полковник Службы внешней разведки в отставке:

- Мы впереди планеты всей в создании атомного ледокольного флота. Вообще, что касается Арктики, остальной мир может нервно курить в сторонке. Ну и одна очень известная журналистка из Италии 30 лет назад сказала мне: «У вас самые большие и лучшие в мире черноземы, и у вас половина лучших мозгов мира...»