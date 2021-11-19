«Хотел выбросить меня из окна»: Муж жестоко избивал Успенскую на глазах у дочери

Любовь Успенская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Брак певицы Любови Успенской с бизнесменом Александром Плаксиным продлился больше 30 лет. Вместе со своим четвертым мужем звезда переехала жить в США, где родила дочь Татьяну. Последние несколько лет супруги не жили вместе, но бракоразводный процесс артистка начала только минувшей весной. Пара со скандалом делила имущество в суде. Долгие годы Успенская скрывала шокирующие подробности своего брака и только сейчас решилась рассказать о них. По словам певицы, все 30 лет совместной жизни были для нее кошмаром. Плаксин жестоко избивал ее, а она терпела побои и боялась рассказывать о домашнем насилии знакомым.

Печальную историю своей семейной жизни 67-летняя Любовь рассказала в шоу «Звезда в ответе» на канале «Муз-ТВ». Певица вспомнила, как муж унижал ее и угрожал ей. Многие эпизоды рукоприкладства происходили на глазах ее дочери Татьяны.

- Я не хотела, чтобы все знали о том, что у меня не сложилась семейная жизнь, что я страдаю от абьюза, что он меня избивает, - призналась Успенская. - Как-то на концерте в России я должна была быть на пресс-конференции, но он таких синяков наделал, что ее пришлось отменять. И даже с окна как-то хотел выбросить, Танечка была свидетельницей.

Напившись, Плаксин терял над собой контроль. Но и на трезвую голову частенько обижал жену, называя ее страшной и бездарной.

- По пьяни он терял контроль, мог меня опозорить. Когда в зале после концерта меня приглашали за стол, он хватал меня за волосы и по всему залу тащил. Когда он был трезвый, мог сказать: «Ты самая стремная женщина в моей жизни и бездарная певица», - рассказала Любовь.

Сейчас певица не понимает, почему она так долго терпела унижения. Но тогда она прощала мужу все его выходки и даже оправдывала его.

- Об издевательствах знали только приближенные к семье люди — домработница, водитель, но они, как и я, молча это хавали. Я понимала, что он жалкий человек, трус, но продолжала щадить его и даже наоборот пыталась поставить на пьедестал, - говорит звезда.

Брак Успенской с Плаксиным продлился больше 30 лет. Вместе с мужем звезда переехала жить в США, где родила дочь Татьяну. Фото: кадр видео.

Долгие годы у Успенской не складывались отношения и с дочкой. Хотя певица всю жизнь нежно заботилась о Тане и делала все, чтобы ее наследница ни в чем не нуждалась. Татьяна с детства привыкла к обеспеченной жизни. Окончив школу при американском посольстве в Москве и отучившись в нью-йоркском колледже по специальности «сравнительная литература и история искусств», она отправилась путешествовать по Индии, Франции и Таиланду. Потом девушка долго жила в США, рисовала картины и давала уроки йоги. В основном Татьяна жила на деньги мамы в купленной ею квартире. Несколько лет назад Успенская приобрела апартаменты в многоквартирном доме в одном из респектабельных районов Лос-Анджелеса.

В США девушка пристрастилась к запрещенным препаратам, у нее начались проблемы с ментальным здоровьем. Вернувшись к маме в Россию в прошлом году, Плаксина на некоторое время отказалась от пагубной привычки. Однако пару месяцев назад у нее случился срыв, и Успенская была вынуждена положить дочь на лечение в психиатрическую клинику.