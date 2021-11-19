Наследница голландского престола заявила о неготовности стать королевой

Принцесса уведомила семью, что если в ближайшие годы с ее отцом произойдет что-либо непредвиденное, то она не будет готова возложить на себя обязанности монарха. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В начале декабря свое 18-летие отметит Катарина-Амалия Оранская, старшая дочь голландского короля Виллема-Александера, первая в линии наследования престола Нидерландов.

По традиции, в преддверии совершеннолетия принцессы королевский двор санкционировал выпуск биографической книги, в которой рассказывается о рождении, воспитании, учебе, привычках и хобби наследницы престола.

Издание уже вышло в свет. Оно полно откровений Катарины-Амалии, которая, среди прочего уведомила семью, что если в ближайшие годы с ее отцом произойдет что-либо непредвиденное, то она не будет готова возложить на себя обязанности монарха и попросит свою мать занять пост регента.

Также принцесса рассказала, что время от времени обращается за консультацией к специалисту по психическому здоровью. «Я не думаю, что это табу. Нет никакой проблемы в том, чтобы рассказать об этом. Все говорят о здоровом питании, о спорте. А насколько важно поддерживать свое психическое здоровье? Вы не можете иметь одно отдельно от другого», - рассуждает Катарина-Амалия.

Принцесса не является автором книги, уточняет FoxNews. Объемный труд вышел из-под пера королевского биографа, на протяжении нескольких месяцев беседовавшего с дочерью монарха. И, судя по всему, героине книги «Амалия» все понравилось. «Это очень круто!» - опубликовал ее реакцию в Твиттере королевский дом.

Престиж династии Оранских в Нидерландах резко снизился после того, как в прошлом году вся королевская семья отправилась на отдых в Грецию в самый разгар эпидемии коронавируса. Почувствовав недовольство подданных, король и его близкие поездку прервали и вернулись домой.