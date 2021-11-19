Три барьера и два препятствия - о чем говорили в Ереване премьеры стран ЕАЭС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/TACC

В четверг и в пятницу в Ереване премьер Михаил Мишустин принимал участие в заседании Евразийского межправительственного совета - последнем в нынешнем году. Премьеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии решили встретиться в очном формате. Представители государств-наблюдателей Узбекистана и Кубы принимали участие в межправсовете в режиме видеоконференции.

Встретившись с коллегами по ЕАЭС, Мишустин решил во что бы то ни стало соблюдать эпидемиологические требования.

- Нам сказали, главам делегаций маски можно не надевать, - радостно сообщил Мишустину премьер Казахстана Аскар Мамин.

- Мало ли, что сказали! - отреагировал Мишустин и единственный из премьеров остался в маске даже во время совместного фотографирования.

Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян о время фотографирования перед заседанием Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

На заседании межправсовета премьеры обсудили более 20 вопросов, в том числе о свободном перемещении товаров, развитии АПК, о лекарственном обеспечении, а также вопросы климата.

- Активно занимаемся обеспечением свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В этом году ликвидированы три барьера и два препятствия, - сказал Мишустин, выступая на расширенном заседании межправсовета.

Мишустин высказался за равный доступ граждан стран ЕАЭС к лекарствам.

- Наряду с борьбой с коронавирусом надо обеспечить на территории наших стран выпуск стратегически важных лекарственных препаратов. Безопасные и эффективные лекарства должны стать в равной степени доступны гражданам «пятерки», - сказал Мишустин, заметив, что соответствующий план мероприятий на ближайшие три года будет утвержден.

По итогам заседания межпрасовета было подписано 18 соглашений, в том числе о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй .

- Граждане «пятерки» получат равные возможности при обращении за займами на территории всего союза. При этом банки смогут проверять историю своего клиента вне зависимости от того, какой у него паспорт и, проанализировав риски, принимать решения о выдаче кредитов, - пояснил Мишустин.

Премьер также предложил расширить перечень товаров для обязательной маркировки в ЕАЭС.

- Мы организовали маркировку обуви, парфюмерии, шин, фотокамер, товаров легкой промышленности и отдельных видов молочной продукции. Принято решение о поэтапной маркировке бутилированной воды. Необходимо расширение такого механизма и на другие виды товаров. Это позволит усилить контроль за оборотом продукции и бороться с контрафактом на всей территории «пятерки». Это поможет нам обелить рынок, - сказал Мишустин.

Помимо участия в заседании Мишустин провел в Ереване двусторонние встречи с премьерами Белоруссии, Казахстана и Киргизии. На переговорах с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым Мишустин поднял проблему отношения в республике к русскому языку.

- Мы заинтересованы в поступательном развитии нашего сотрудничества по всем направлениям, и конечно, рассчитываю, что под вашим руководством правительство и администрация президента Киргизии обеспечат преемственность в многоплановом векторе развития наших взаимных отношений, продолжат обеспечивать соблюдение прав и законных интересов, в том числе и российских инвесторов, будет внимательное отношение продолжаться к использованию русского языка, имеющего в Киргизии статус официального, - сказал Мишустин.

Мишустин также заявил, что Россия поможет Киргизии с проведением парламентских выборов, которые назначены на 28 ноября. Напомним, результаты предыдущих парламентских выборов, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

- Мы всячески будем содействовать, помогать организовать избирательные участки для голосования киргизских граждан, которые находятся в России, - заверил Мишустин.