«Никто не забыт, ничто не забыто»: Как комбат Иванов и его бойцы обрели бессмертие

Офицеры 119-й красноярской дивизии летом 1941 года. Фото из музея «Гвардейский» школы № 152 г. Красноярск

Об этих битвах под Москвой мы уже писали: https://www.kp.ru/daily/27271/4406522/. Напомним вкратце. Осенью 1941 года завязались яростные бои между наступающим вермахтом и защитниками советской столицы. В 230 километрах западнее Москвы оборону держала красноярская 119-я стрелковая дивизия, в составе которой был 1-й батальон 634 полка. А командовал батальоном капитан Иванов. Позиции Иванова находились в районе смоленской деревни Дудкино. Оборонительные сооружения были столь грамотно подготовлены, что немцы превосходящими силами долго не могли их прорвать, непрерывно обстреливая и бросая в наступление отборные полки. С 8 по 12 октября немецкие обстрелы и атаки шли круглосуточно. За эти дни наступающая 26-я немецкая пехотная дивизия потеряла 1 200 человек, как указано в немецких документах. Потери обороняющихся точно не известны, около 800 человек.

Вечером 9 октября немцам удалось захватить деревни Дудкино и Бахметово. Но в ночь на 10 октября капитан Сергей Иванов повел своих бойцов в атаку и выбил немцев из этих деревень.

Командир 1-го батальона 634 полка капитан Сергей Алексеевич Иванов. Фото из музея «Гвардейский» школы № 152 г. Красноярск

При этом сам отважный комбат геройски погиб, как и ряд его бойцов. Точное место захоронения воинов не было известно.

ИСКАЛИ НЕ ТАМ

Про этот подвиг узнал пару лет назад приморский бизнесмен - председатель совета директоров компании «Восточный порт» Петр Ямов, оказавшись по случаю на местах сражений. Он организовал поиски героев, установление их имен. И эти работы продолжаются по сей день.

После публикации об этой истории в «КП» с представителями Петра Ямова связался Александр Орлов, командир поискового объединения «Связь времен».

Александр Борисович Орлов и бойцы 1-го механизированного поискового отряда «Авангард»

Орлов давно занимался раскопками в районе деревни Дудкино. Александр предположил, что искать могилу капитана Иванова, надо не там, где ее пыталась найти группа Петра Ямова, а в другом месте. У Орлова есть немецкие аэрофотоснимки 1941 года, привязанные к местности, а также подробная карта-схема дудкинского боя, составленная одним из офицеров-красноармейцев. Автор карты был свидетелем боев у Дудкино, и у его родственников могут иметься сведения о капитане Иванове.

Еще Александр уточнил, что в том бою уцелел заместитель и близкий друг капитана Иванова - Зырянов Афанасий Кузьмич, который был комиссован после тяжелого ранения. Но Зырянова уже нет в живых.

СЛЕДЫ СЕМЬИ ИВАНОВЫХ ТЕРЯЮТСЯ В САМАРЕ

Из учетной карточки Сергея Иванова в архиве Минобороны РФ известно, что он родом из Самары (тогда Куйбышев), там же жили его родители, семья, поэтому поиски продолжились там. Но, к сожалению, уже никого из близких героя поисковикам обнаружить в Самаре не удалось. Стало известно лишь, что родители Иванова жили на улице Комсомольской. А жена Анна Иванова и сын на улице Оборонной.

Зато поисковику Орлову удалось добыть фото героя. Оно обнаружилось в Красноярске, в музее местной школы № 152. К этому факту мы вернемся позже.

Кроме того, в деревне Дудкино, на одном из заброшенных и заросших бурьяном огородов, найдено братское захоронение наших бойцов.

14 ПОГИБШИХ ГЕРОЕВ В ДУДКИНО ОБНАРУЖИЛИ ЛАЗЕРОМ

В мае 2020 года журналист Артем Головичев и Александр Орлов ездили в Дудкино на место, где может быть похоронен капитан Иванов.

- Там эхо войны повсюду, - рассказывает Артем. - Следы противотанкового рва, окопов, стрелковых ячеек, противогазы и обувь, коробки от пулеметных дисков. Металлоискатель постоянно свистит, натыкаясь на осколки мин, снарядов, на гильзы. Но поиски «железа», это попутный результат, главное – найти останки бойцов. Очень повезет, если они будут с медальонами.

По статистике лишь каждый 50 «поднятый» солдат имеет медальон. И то нет гарантии, что записи в бланках медальонов сохранились.

- Но настойчивость и передовые технологии, - продолжает рассказ журналист Головичев, - привели к успеху. В сентябре было найдено захоронение бойцов Красной Армии в самой деревне Дудкино. Незаметный почти провал грунта, был обнаружен Орловым после просмотра снимка местности, сделанного при помощи ЛИДАР.

- Что это за аппарат?

- LiDAR (Light Detection and Ranging) - технология дистанционного зондирования, которая использует быстрые лазерные импульсы, чтобы создать модель рельефа земли. В итоге получается изображение, очищенное от любой растительности. ЛИДАР сейчас активно применяется в зарубежной археологии, но в военной археологии на данный момент находка у Дудкино – ее первое применение.

Примерное место захоронения кап.Иванова. Оживленная в прошлом дорога за 80 лет заросла густым лесом

В яме на глубине два метра были похоронены сибиряки-красноярцы из батальона Иванова, в этом не было сомнений. Они погибли во время той контратаки и жестокого рукопашного боя, когда отбивали у немцев деревни Дудкино и Бахметово. Местные жители хоронили их со всеми их личными вещами, за исключением оружия. Поднимали останки первый механизированный поисковый отряд «Авангард» и Александр Орлов, при участии двух офицеров ГСУ Следственного комитета России по г. Москве.

Раскопки захоронения солдат 634-го полка в Дудкино

- Нашлись медальоны?

- Всего 4 медальона, но только 2 удалось расшифровать. Они принадлежат бойцам 634-го стрелкового полка – Сладченко Игнатию Ивановичу и Егорову Ивану Кузьмичу.

Самая драгоценная находка – «смертные» медальоны

80 лет эти солдаты считались пропавшими без вести, а их родные в Красноярском крае все это время ждали и надеялись. В октябре 2021 года поисковики «Авангарда» в торжественной обстановке передали дочерям Егорова и Сладченко бланки из медальонов, вещи героев и землю с места захоронения.

Найти читаемый бланк медальона – огромная удача. Этот принадлежал погибшему в ночной контратаке 9 октября 1941 года в Дудкино красноярцу Сладченко Игнатию Ивановичу. 80 лет он числился пропавшим без вести

Бланки медальонов, личные вещи и земля с места захоронения. Вернулись домой из безвестности спустя 80 лет солдаты-красноярцы из батальона капитана Иванова, погибшие в Дудкино: Сладченко Игнатий Иванович и Егоров Иван Кузьмич

РАБОТА ПОИСКОВИКОВ

В Красноярске, где формировалась 119-й стрелковая дивизия (17-ая гвардейская), память о воинах-сибиряках бережно хранят для потомков. Писатель Вячеслав Филиппов издал книгу «Через три войны» - о 119-й дивизии, сведения о которой собрал в том числе и в музеях школ № 152 и № 19.

Музей «Память» в красноярской школе №19, многие его экспонаты из Дудкино

Музей «Память» в красноярской школе №19, многие его экспонаты из Дудкино

Директор и основатель военного музея школы №19 Серафима Семеновна Аксельрод рассказала, как школа смогла заполучить военные артефакты из Дудкино. В 1990 году Серафима Семеновна участвовала в самых первых раскопках в Дудкино.

Музей боевой славы «Гвардейский» школы № 152 г. Красноярск. Воспоминания ветеранов о сражении у истока Днепра, многие его экспонаты принадлежат бойцам 19-й гвардейской дивизии.

Музей боевой славы «Гвардейский» школы № 152 г. Красноярск. Воспоминания ветеранов о сражении у истока Днепра, многие его экспонаты принадлежат бойцам 19-й гвардейской дивизии.

Музей боевой славы «Гвардейский» школы № 152 г. Красноярск. Воспоминания ветеранов о сражении у истока Днепра, многие его экспонаты принадлежат бойцам 19-й гвардейской дивизии.

Главная загадка для поисковиков в Дудкино всегда заключалась в том, что несмотря на жестокий многодневный бой, после которого осталось множество погибших, в деревне и окрестностях было найдено очень мало останков. Еще Серафиму Семеновну удивило, что местные жители не желали помогать поисковикам. «Они буквально говорили: у меня на огороде солдаты похоронены, но где не скажу, вот когда умру, тогда копайте», - вспоминает она.

Остатки командного пункта батальона Иванова поглотило болото

После выяснилось, что в центре Дудкино было большое захоронение наших солдат. И деревенские за ним ухаживали. Но в 1965 году - к 25-летию Победы в деревню приехали военные. Все останки выкопали и перезахоронили в новых братских могилах, а яму в Дудкино даже не зарыли, после там образовался пруд. И это сильно обидело деревенских.

«Эхо войны» в лесах у Дудкино: коробки от дисков для пулемета Дегтярёва

«Эхо войны» в лесах у Дудкино: остатки прикладов

«Эхо войны» в лесах у Дудкино: снаряд немецкой гаубицы

«Эхо войны» в лесах у Дудкино: солдатская каска

Что касается капитана Иванова, то Серафима Семеновна смутно помнит, как местные женщины намекали, что у красавца-офицера были близкие отношения с одной из жительниц. (Об этом также упоминал в воспоминаниях один из ветеранов дивизии). Возможно поэтому, несмотря на опасность, женщина пошла ночью в лес со своей маленькой дочкой хоронить капитана, а могилу потом не хотела показывать.

В школе №152 музеем заведует Светлана Николаевна Филимонова, тоже ветеран поисковик. Этот музей создан на основе архива Совета ветеранов 119/17-й гвардейской дивизии. В нем сотни документов, фотографии и письменные воспоминания бойцов. Именно там нашлись новые фото капитана Иванова, оригинал карты-схемы боя у Дудкино. Но отыскать следы родственников комбата Иванова не удалось.

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАТСЯ

Бойцы отрядов «Авангард» и «Связь времен» сняли документальный фильм про Дудкино. 22 июня 2021 года у ворот расположенного на месте боев Свято-Владимирского монастыря по инициативе Петра Ямова был установлен большой информационный стенд с фотографией капитана Сергея Иванова и картой боя в октябре 1941 года.

Информационный щит у Свято-Владимирского монастыря на истоке Днепра, рассказывающий о подвиге сибиряков в октябре 1941 года

Информационный щит у Свято-Владимирского монастыря на истоке Днепра, рассказывающий о подвиге сибиряков в октябре 1941 года

По мнению Ямова, хорошую, но малоизвестную книгу о 119-й дивизии следует дополнить новой главой о результатах поисков в Дудкино и издать уже большим тиражом, чтобы каждый приезжающий в монастырь мог взять и прочитать о подвиге сибиряков.

Дочь бойца-сибиряка Вера Игнатьевна Сладченко узнала о судьбе своего отца, числившегося пропавшим без вести

Дочь бойца-сибиряка Мария Ивановна Колонтаева узнала о судьбе своего отца, Егорова Ивана Кузьмича, считавшегося пропавшим без вести

В планах Александра Орлова продолжить раскопки на месте Ржевского УРа. Наверняка передовые позиции батальона 634 полка в глухом лесу западнее Дудкино хранят еще много останков бойцов.

Если у вас есть какая-либо достоверная информация, пишите: konata@kp.ru.

Автор фото: Артем Головичев