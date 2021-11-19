Фотокорреспондент «Комсомольской правды» Владимир Веленгурин стал обладателем премии фестиваля "Медиа-Ас"

Фотокорреспондент "Комсомольской правды" Владимир Веленгурин получил престижную награду от Министерства обороны России в рамках фестиваля «Медиа-Ас».

Фотокорреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Веленгурин получил престижную награду от Министерства обороны России в рамках фестиваля «Медиа-Ас». Церемония награждения состоялась в четверг, 18 ноября, в комплексе Минобороны в Москве на Фрунзенской набережной.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заслуженную награду в номинации «Главный калибр» фотокорреспонденту вручили заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков и главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин.

Владимир Веленгурин уже много лет освещает события воздушной части парада Победы и Армейских международных игр. В объектив фотографа также попали трагические события 2004 года в Беслане, где террористы захватили местную школу. Тогда в результате теракта погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, в том числе – 186 детей.

Примечательно, что престижную награду от Минобороны получил и другой журналист «Комсомолки» – военный обозреватель Виктор Баранец.

Премия имени Виталия Джибути учреждена за рамками фестиваля «Медиа-Ас» и вручается за смелость, объективность и высокий профессионализм в освещении военной проблематики. Наградой отмечаются журналисты, чьи статьи произвели наибольший резонанс в обществе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН