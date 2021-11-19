Путин назвал работу президента тяжелой

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин встретил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, как старого друга — обнял гостя, а потом пожал руку. Далеко не всем так радуются в Кремле. Про социальную дистанцию на время решили забыть.

Лидер России начал с того, что поздравил узбекского коллегу с недавней победой на выборах.

- Работа вам предстоит большая и сложная… - начал Путин.

- Тяжелая, - согласился Мирзиёев.

- Тяжелая, да, - поддержал наш президент.

Российский глава напомнил, что 17% товарооборота Узбекистана приходится на нашу страну. Россия за последнее время инвестировала 10 млрд. долларов в экономику соседа.

- Настоящий прорыв в отношениях произошел в последние годы, - согласился Мирзиёев, добавив, что товарооборот по итогам года составит 7 млрд. долларов.

В конце официальной части президенты рассказали, что собираются на встрече обсудить региональные вопросы и отношения двух стран с Афганистаном.

Напомним, Мирзиеев на выборах главы государства в октябре набрал 80,1% голосов избирателей.