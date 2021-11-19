Автомобилисты стали покупать больше синтетических масел

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» (оператор бизнеса масел «Газпром нефти») сообщила о росте продаж моторных и индустриальных масел: за девять месяцев 2021 года объемы их реализации выросли на 12% - до 250 тысяч тонн. Общий объем продаж высокотехнологичной продукции под брендами G-Energy и Gazpromneft с начала года составил 420 тысяч тонн. Компании удалось нарастить реализацию в розничном сегменте: на 10% выросли продажи через магазины, АЗС, станции технического обслуживания и маркетплейсы.

Генеральный директор «Газпромнефть-смазочные материалы» Анатолий Скоромец отметил, что самым большим спросом у отечественных и зарубежных потребителей пользовались синтетические масла «Газпром нефти».

- Во всех сегментах мы видим отчетливый тренд на смещение спроса в сторону современных синтетических масел. За этот год доля премиальных смазочных материалов в общем объеме продаж достигла отметки в 59%, что выше показателя 2020 года на 9 процентных пунктов, - рассказал Анатолий Скоромец. - Мы продолжаем реализацию важного для российской индустрии проекта строительства в Омске комплекса гидроизодепарафинизации, который даст рынку дополнительные объемы наших высокотехнологичных синтетических масел.

Компания продолжает расширять связи с дистрибьютерами стран Европы и Ближнего Востока. Благодаря выходам на новые рынки сбыта продажи масел российского производства за границей выросли на 10%. В этом году «Газпромнефть-смазочные материалы» впервые заключила контракты на поставку своей продукции потребителям Австрии, Омана, Мьянмы и Катара. Наибольшим спросом на зарубежных рынках пользовались высокотехнологичные моторные масла, а также индустриальные смазочные материалы для промышленной техники (гидравлические и редукторные). Выросли и поставки смазочных материалов для спецтехники. На российском рынке продажи увеличились на 86%, поставки для зарубежных промышленных предприятий возросли на 38%.