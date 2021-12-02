Тревожное расстройство у детей: виноват ковид, экзамены или нервные взрослые?

Общение с близкими и семейные традиции служат опорой для детской психики. Фото: Shutterstock

На вопросы отвечает эксперт «Комсомолки», профессор кафедры неврологии, физической и реабилитационной медицины детского возраста ФНМО МИ РУДН, доктор медицинских наук Ольга Быкова.

О постинфекционной астении

- Ольга Владимировна, как пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения влияют на психическое здоровье детей и подростков?

- На психическое здоровье детей и подростков влияют как сама пандемия, так и эпидемические ограничения, с ней связанные. Это многофакторное воздействие на психику как самого ребенка, так и его ближайшего окружения - семьи.

В первую очередь пандемия - это социальный стресс: изменения привычного режима обучения и досуга, возможная болезнь или даже гибель близких, колоссальные информационные перегрузки, которые начинаются с потоков тревожных новостей СМИ и заканчиваются эмоциональным резонансом полученной информации со стороны взрослых членов семьи. Потом, нельзя забывать о том, что многие дети и подростки сами перенесли коронавирусную инфекцию и могут находиться в состоянии разобщения работы всех систем организма, которое как раз характеризуется в том числе эмоциональными расстройствами.

- Как вы думаете, будет ли нынешнее поколение детей тревожнее предыдущего?

- Если нынешнее (растущее) поколение будет в целом тревожнее предыдущего, то оно, скорее всего, будет адаптировано к этой высокой тревожности. Сейчас главная задача - позаботиться о поколениях, которые до 2020 года росли в условиях совершенно другого эмоционального тонуса, и события последних двух лет чрезмерны для их восприятия.

Главный проводник стресса - взрослые

- Как родители могут помочь ребенку нормально взрослеть и не нервничать в условиях, когда у них то дистанционное обучение, то «традиционное» очное?

- Главное, что должны понимать родители, - для детей и даже подростков проводником социального стресса являются взрослые. Недостаточно оградить от негативного информационного потока ребенка, начинать нужно с себя. В жизни несовершеннолетнего должны оставаться незыблемые «вехи»: любящие взрослые, семейные традиции, рутинные обязанности, любимые развлечения. Все это может быть как очным, так и дистанционным (многие своих бабушек и дедушек месяцами видели только на экране компьютера), но оно должно присутствовать и составлять опору для неокрепшей психики ребенка.

- Есть ли действенные способы помочь подростку, когда у него есть дополнительные источники стресса - экзамены, например, или сложная ситуация в семье?

- В идеале к стрессовым перегрузкам (экзаменам, соревнованиям, выступлениям) ребенка надо готовить заранее: регулируя не только его настроение, но и соотношение физических и интеллектуальных нагрузок, режим сна и питания. К сожалению, не всегда это возможно и нам подвластно - тогда на помощь к перечисленному выше приходят медикаментозные методы поддержки. Причем для пациентов подросткового возраста очень важно выбирать препараты, которые смогут нормализовать не только эмоциональный тонус, но и способность к учебной деятельности, так как стресс в обязательном порядке негативно влияет и на то, и на другое. Как пример, таким препаратом может быть Тенотен детский. Он способствует снижению у ребенка тревожности и при этом помогает в усвоении информации за счет нормализации процессов обучения и памяти в центральной нервной системе.

О механизме адаптации

- Стали ли последнее время к вам чаще обращаться родители детей с тревожными расстройствами - или их процент не изменился? Если изменился, то насколько?

- Как неврологи, мы чаще видим детей и подростков с осложнениями тревожных расстройств. Это психосоматические заболевания, которые развиваются у тревожного ребенка под воздействием, чаще всего хронического, стресса. Эта группа заболеваний чрезвычайно сложна для диагностики, может вызывать жалобы, неотличимые от массы других неврологических, кардиореспираторных, гастроэнтерологических и т. п. патологий, и требует предварительного исключения всех «органических» болезней-близнецов. Например, если у эмоционального школьника на фоне конфликта с преподавателем перед уроком появляются боли в животе и жидкий стул (то, что в народе называется «медвежьей болезнью»), то врач обязан исключить и инфекционные, и обменные, и иногда даже хирургические заболевания.

- Как высокий уровень стресса в целом может влиять на здоровье детей и подростков?

- Стрессы - это неотъемлемая часть нашей жизни, они во многом являются фактором нашего развития и движения вперед как биологической и социальной единицы. А для того чтобы компенсировать их отрицательное влияние, в организме человека заложен механизм адаптации, который обеспечивает наше привыкание к новым условиям существования. К сожалению, не всегда этот механизм эффективен, и тогда мы говорим о расстройстве или срыве адаптации (дезадаптации). Именно дезадаптация и вызывает жалобы со стороны здоровья, которые приводят детей и подростков к врачу, и именно коррекция дезадаптации является целью нашего лечения.

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Когда пора бить тревогу

- Как понять, что с моим ребенком что-то не так?

- Есть несколько основных компонентов, которые нарушаются в адаптационном процессе у ребенка любого возраста: сон, пищевое поведение, настроение, игровая и познавательная активность, общая заболеваемость. Если в условиях стресса (а стрессом может быть как новый коллектив или переезд на новое место жительство, так и, например, гибель любимого питомца) ребенок стал хуже спать, потерял аппетит, стал капризным и перестал интересоваться игрушками, но восстановился в течение двух недель, то это говорит о его хороших адаптационных возможностях. А вот если адаптация затянулась на месяцы или, как это часто бывает, ребенок стал постоянно болеть простудными заболеваниями или у него появились еще какие-то жалобы на здоровье, то обратиться к специалисту необходимо.