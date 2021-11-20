Выиграл в лотерею — проиграл пособие. Вводятся новые правила получения «детских» выплат

У родителей, имеющих детей в возрасте от 3 до 17 лет, будет больше шансов на получение пособий от государства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У родителей, имеющих детей в возрасте от 3 до 17 лет, будет больше шансов на получение пособий от государства. Право на дополнительные выплаты имеют семьи, у кого среднедушевой доход оказывается меньше прожиточного минимума. При этом учитывается и имущество, которым владеет семья. В новых правилах не будет, например, учитываться имущество, которым семьи формально владеют, но распоряжаться не могут. Добавятся основания для прекращения выплат. А кому-то, кто не имел права на пособие, его предоставят.

Предполагается, что новые правила, разработанные в Минтруде. вступят в силу уже с 2022 г. Вот основные положения проекта.

КОМУ ЕЩЕ ДАДУТ ПРАВО НА ПОСОБИЕ

- Расширится перечень получателей пособий. Местные власти смогут включать в него и тех граждан, у которых нет регистрации.

- В правило «нулевого дохода» предлагается ввести исключение. Сейчас если у семьи в течение года вообще не было доходов, в том числе пенсий и стипендий, то ей не положены и выплаты. Предлагается не распространять это правило на женщин, у которых на момент подачи заявления срок беременности превышает 12 недель. А также на женщин, у которых 6 месяцев вынашивания ребенка пришлись на период расчета среднедушевого дохода.

ЧТО НЕ БУДЕТ УЧИТЫВАТЬСЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

- Объекты, находящееся под арестом.

- Угнанный автотранспорт.

- Недвижимость и транспорт, приобретенные на государственные субсидии, а также сами эти целевые выплаты.

- Маткапитал и другие меры поддержки семей.

- Гранты и субсидии на поддержку предпринимателей.

- Суммы, полученные благодаря налоговым вычетам.

ЗА ЧТО ЛИШАТ ПРАВА НА ПОСОБИЯ

- При подсчете дохода будут учитывать не только зарплату, но и выигрыши в лотерею, на тотализаторах или в букмекерской конторе, а также дивиденды от финансовых операций. Если с учетом этих «подарков судьбы» доходы семьи превысят прожиточный минимум, то она теряет право на пособия.

- Если получатель пособий отправлен на принудительное лечение, он лишается господдержки

- Если сменил место жительства и ему начисляют еще одну «порцию» выплат по другому адресу.

- Если беременная женщины будет признана недееспособной или ее объявят в розыск, выплата пособия будет прекращена.

- Родители, получающие пособие на ребенка, лишатся его, если попадут под арест.

- Если после развода ребенок остался с одним родителем, то другой теряет право на пособие.

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