Последнее фото Марины Хлебниковой перед комой: как выглядела певица

Марина Хлебникова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Марина Хлебникова последние годы вела затворнический образ жизни и крайне редко появлялась на публике. На редких фотографиях, которые становились достоянием общественности, артистка выглядело сильно изможденной. Ходили слухи об алкогольной зависимости звезды. Сама она все инсинуации отвергала. При этом говорила о своем тяжелом недуге, из-за которого на несколько месяцев была прикована к постели. Диагноза не называла. А 18 ноября всех шокировало известие о пожаре в квартире знаменитости. Сейчас врачи борются за жизнь певицы, которую ввели в кому. В начале ноября она отметила 56-летие. По случаю памятной даты вокалистка разместила в блоге снимок. Поклонники могут увидеть, как выглядела до трагедии артистка.

На последней фотографии перед комой, которая стала достоянием общественности, Марина Хлебникова предстает в романтичном образе. Она стоит на фоне цветов и нежно вдыхает аромат прекрасных растений. Хрупкая певица выглядит такой беззащитной, нежной и хрупкой, что слезы наворачиваются на глазах.

Последнее фото Марины Хлебниковой перед комой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поклонники оставили много теплых пожеланий в адрес знаменитости. Теперь же фанаты мобилизируют все свои силы ради коллективных молитв ради исцеления любимицы.

Меж тем злопыхатели на фоне разразившейся трагедии активно муссируют предположения об алкоголизме звезды. Мол, могло ли пристрастие к спиртному стать причиной страшного пожара, после которого она находится в коме.

По некоторым данным, выпившая Хлебникова якобы уснула с сигаретой в руке. Исполнительница хита "Чашка кофию" находится в реанимации НИИ имени Склифосовского с серьезными ожогами лица и головы, у нее поражены легкие из-за отравления угарным газом.

Напомним, Марина Хлебникова прославилась в 90-х годах. Песни артистки «Чашка кофию», «Косые дожди» и «Мой генерал» стали хитами на долгие годы. А сама певица привлекала внимание стройной фигурой, пронзительными зелеными глазами и распущенными длинными волосами, которые стали ее визитной карточкой.