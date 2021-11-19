Виталий Коротич: Наших соотечественников, которые уехали в США, притесняют. Но Россия за них заступится

Виталий Коротич на своей подмосковной даче. Фото: Александр ГАМОВ

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что допросы и обыски представителей российской диаспоры в США сотрудниками ФБР «рассматриваются как недружественные по отношению к Российской Федерации». Российская сторона свою позиция по "вопиющим инцидентам притеснения соотечественников" неоднократно доводила до властей США. Однако должной реакции так и не последовало...

А 18 ноября Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) опубликовал заявление о приостановке своей работы. Причина - длительное и беспрецедентное давления на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей.

- ...Виталий Алексеевич, вот вы, как человек, который там 10 лет прожил, можете ответить - что, действительно так наших…

- Ну, нет. Не все там так однозначно, - заявил Коротич kp.ru. - Прежде всего, кто такие наши, попавшие туда? Как правило, в абсолютном большинстве это люди, которые отсюда уехали, просто они уверовали, что там лучше. Поэтому - остаются соотечественниками в тех вариантах, когда еще не получили американского гражданства. Может, так сказать, «отечество» в них и потом иногда пробуждается, но это в те моменты, когда жизнь становится совсем плоха.

Ну, в данном случае речь идет не о материальном благополучии, а о враждебном отношении к русским американцам.

Это - часть общего отношения к России. Россия сейчас пугало в Америке. Что бы ни происходило, все валят на нашу страну. Плохая погода - «виноват Путин»...

- Но в чем причина подобного обострения неприязни к нашим соотечественникам?

- Сейчас мелькает в прессе, что, может быть, до конца года Байден и наш президент пообщаются и поговорят. Это означает, что идет какая-то подготовка мероприятия. А, ещё значит, идет и борьба разных тенденций внутри американского политикума: кто-то хочет, чтобы отношения России с Соединенными Штатами совершенно ушли в ноль и даже в минус, исчезли, а кто-то - чтобы они были получше, ну, по крайней мере, на уровне торгового, гуманитарного и какого-то иного взаимодействия.

Так что «наезд» на диаспору, думаю, связан с борьбой этих политических сил.

Сейчас будет всячески стимулироваться народное мнение в одну и в другую сторону. В Америке будут громить наших соотечественников бывших, а у нас не очень будут любить тех, кто сильно налегает на «западные ценности».

Конечно, плохо, если «прихлопывают» людей только потому, что они когда-то переехали из России.

- Должна ли Россия заступиться за них?

- Конечно, заступится! Это просто кодекс порядочности каждого государства, каждой власти, что она своих, даже бывших, не сдает.

Я надеюсь, что наши будут своих защищать, где бы они ни были. И очень хочется, чтобы те, за кого будет заступаться Россия, всячески излучали из себя любовь к нашему Отечеству.

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