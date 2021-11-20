Звезды летают на ревакцинацию за границу: Фомин, Спиваков и Собчак прививаются ради работы

Ксения Собчак ревакцинировалась во Франции. А Киркоров сделал прививку в Греции. Фото: кадр Youtube «Осторожно, Собчак!»

Наши артисты вакцинировались от COVID-19 отечественным «Спутником». Но многие летают зарабатывать деньги (съемки, гастроли и выступление на частных мероприятиях богачей) и отдыхать за границу, поэтому ревакцинируются уже западными вакцинами, по которым разрешен въезд в эти страны.

Почему прививка «Спутник» не внесена в реестр ВОЗ? На этот вопрос отвечает ведущая программы «Здоровье» доктор медицинских наук Елена Малышева: «Потому что мы впервые все сделали по мировым стандартам. И теперь проходим всю бумажную волокиту тоже по мировым стандартам. До конца этого года «Спутник» будет одобрен Всемирной организацией здравоохранения».

Но нашим звездам надо на предпраздничные и новогодние заказники и в путешествия уже сейчас. Поэтому они поспешили вакцинироваться и в Европе перед новогодним чесом. В Париже сейчас делают однокомпонентный Pfizer – так многие наши соотечественники ревакцинировались этой осенью после того, как полгода назад делали «Спутник». В парижском прививочном пункте побывали многие богатые и знаменитые: и писатель Михаил Зыгарь, и телеведущая Ксения Собчак. Иностранные медработники порой отмечают: российский «Спутник» крутой, но уже знают объяснение наших соотечественников – это все для дела.

47-летний Митя Фомин только что вернулся из Вены, где сделал прививку. Певец сообщил, что в столице Австрии без QR-кодов сейчас никуда не попадешь: «Будучи в Вене, могу констатировать, что вы более никуда не попадете без прививки и свежего ПЦР теста. Это своего рода замена и эквивалент QR-кодов, которые стремятся ввести и в нашей стране тоже. Ни в театр, ни в ресторан, ни музей, ни на поезд, ни на самолет без этих документов, увы. Хотите вы этого или нет, боюсь, что решение уже даже не за вами».

Вакцинацию певец в Вене перенес легко: «После прививки мне уже гораздо лучше, ночью лихорадило, было не по себе, но утром отпустило. Пошел вдохновляться городом великих композиторов и психологов».

77-летний Владимир Спиваков много гастролирует с оркестром. Впереди у всемирно известного дирижера – зарубежные гастроли, выступления на родине. Сначала Владимир Теодорович вакцинировался «Спутником». Когда пришло время в Париже сделал бустерную дозу Johnson&Johnson. Вакцинацию проходил только после консультаций с доктором – выбор второй вакцины был сделан с учетом рекомендации врача. Конечно, мера вынужденная - для свободного «рабочего» передвижения.

40-летняя Ксения Собчак также, как народный артист – после консультаций с врачом из зарубежных вакцин выбрала Johnson& Johnson. Собчак ревакцинировалась в Париже, чтобы была возможность летать работать и отдыхать в европейские страны.

46-летняя Яна Рудковская как только в нашей стране началась вакцинация – привилась двумя дозами «Спутниками». Затем ревакцинировалась им же. А недавно сделала одну дозу Pfizer.

54-летний Филипп Киркоров отдыхал в Греции, где у него вилла. Как раз пришла пора вакцинироваться – так певец сделал две дозы прививки Pfizer.

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