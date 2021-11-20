Изменники, предатели, садисты, коллаборанты и пособники нацистов – вот герои нынешней Украины Фото: EAST NEWS

Тернопольский областной совет выступил с обращением к президенту Зеленскому, в котором потребовал в кратчайшие сроки возвести в Киеве Национальный пантеон героев – мавзолей, куда, по мнению областных депутатов необходимо перенести останки Степана Бандеры, Андрея Мельника и Симона Петлюры. Как сообщил глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский, также "народные избранники предлагают перенести в мавзолей мощи Евгена Коновальца, Богдана Хмельницкого и героев Колиивщины".

Можно было бы удивиться отсутствию в списке "достопримечательностей" останков гауптмана Романа Шухевича, но, с одной стороны тернопольские депутаты и так уже назвали его именем крупнейший в области стадион, а также присвоили ему звание "почетного гражданина города". А с другой – останков Шухевича в природе не существует, поскольку его тело, как и труп Гитлера, сожгли. Возникают сомнения в наличии останков приведенного в списке Богдана Хмельницкого, ведь его прах польский воевода Стефан Чарнецкий велел выкопать и выбросить "на поругание". Но и компанию Хмельницкому подобрали явно не ту – гетман, который привел Запорожскую сечь под руку русского царя, явно не хотел бы быть в компании с коллаборационистами, предателями и изменниками. Да и не в чести Богдан у тех, кто ныне рулит Украиной. Еще бы Мазепу к нему в компанию в некрополе положили. А ведь эти, переписывающие историю в угоду себе, могли бы, хоть от Мазепы и ничего не осталось тоже.

Впрочем, и с нынешними "борцами за незалежность", чью память на Украине хотят глорифицировать, не все в порядке. Нет, что касается их сотрудничества с гитлеровцами, это никого на Украине из нынешних властей не смущает. Но вот их собственные взаимоотношения были далеки от не то что дружеских, а даже от корректной и холодной вежливости между коллегами. Даже "Организация украинских националистов" (ОУН – организация, запрещенная в РФ) раскололась в свое время, как РСДРП на "большевиков" и "меньшевиков". Только в ОУН "развелись" на ОУН(б) и ОУН(м). По первым буквам фамилий вождей – Бандеры и Мельника. Которые друг друга ненавидели, презирали и строили интриги, публично обвиняя своего конкурента в разных грехах и предательстве.

Игнорировать обращение депутатов Тираспольского облсовета Зеленский не может. Он по-прежнему боится разозлить радикальных националистов, которых считает угрозой собственной власти и инструментом в руках своих врагов. С другой стороны, у него, если он даст ход этой инициативе, появится оправдание, почему не реализуются его другие обещания. А их –то было более, чем достаточно. В сентябре 2019-го Зеленский обязался заложить с нуля "новый город-курорт на побережье Черного моря", новые горнолыжные курорты на Западной Украине, парк развлечений в Киеве, центр Кинопроизводства в столице Украины. А еще Зеленский обещал в каждой области построить по пять новых школ, пять детских садов и пять стадионов. Он взял на себя обязательство соорудить и запустить на Украине не менее 15 новых аэропортов, открыть Президентский университет, перенести свою резиденцию (Офис президента Украины) с Банковой. Количество парков и спортплощадок, которые обещал построить Зеленский, исчисляется уже десятками тысяч. Но, безусловно, весь мир потрясла инициатива президента Украины высадить за три года миллиард новых деревьев.

А вот поддержав инициативу депутатов-тернопольцев, Зеленский сможет заявить, что он занимался более важным делом – духовным единением украинцев. Тем более, что могилы всех вышеперечисленных "героев" Украины находятся в разных государствах. Бандера похоронен в ФРГ, Мельник - в Люксембурге. Коновалец – в Нидерландах, Петлюра – во Франции. Это же сколько командировок зарубежных у украинских делегаций намечается! Сколько переговоров, договоров и поводов для торжествующих заявлений в духе "Европа с нами!"

Правда, все эти европейские государства могут выставить Киеву счет за эксгумацию останков и транспортировку их на Украину, но вряд ли это остановит незалежных самостийников. Вот Сашко Билого, самоубившегося сразу несколькими выстрелами в спину, можно смело тащить в будущий мавзолей. Но, наверное, раз на нем нельзя подзаработать, он никому и не интересен.

Примечательно, что никого из настоящих героев, прославивших украинцев подвигами, как во время войн, так и в мирное время, в так называемый Национальный пантеон героев авторы идеи не предложили. Изменники, предатели, садисты, коллаборанты и пособники нацистов – вот герои нынешней Украины. Что вполне закономерно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве начали осознавать реальный статус Украины в "цивилизованном" мире

Украинский посол в Германии заявил о «высокомерии» Берлина по отношению к незалежной (подробно)