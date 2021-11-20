Наше время или взрослым вход воспрещен: Что в голове у подростка?

Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Тема двадцать шестого выпуска «Что в голове у подростка?»

В эту субботу на радио «КП» (97,2 FM) ребята обсудят, почему с ними трудно, в чем их основные проблемы и как их решать.

Ведущие: Анджелина Трошина, Юлия Голдовская, Иван Ковнацкий

Спикеры программы: дети, родители и эксперты. Специальный гость студии — Александра Долгих, доцент кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»:

https://radiokp.ru/podcast/nashe-vremya-ili-vzroslym-vkhod-vospreschen.