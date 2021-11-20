Теперь и со рвом: Украина опять ищет деньги на стену на границе с Россией

Украина хочет укрепить границу с Россией стеной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немалую сумму в 17 млрд. гривен запросил новый глава МВД Украины Денис Монастырский для того, чтобы обнести забором с колючей проволокой всю границу с Россией. При этом он уверен, что выделенной суммы хватит не только на российско-украинскую границу, протяженность которой на суше составляет 1505 км., но и на почти 110 километров сухопутной части украинско-белорусской границы.

Финансовые притязания отца-прародителя проекта "Стена" Арсения Яценюка, гордо поименовавшего свое детище "Европейским валом", были гораздо скромнее – всего-то 4 млрд. гривен. Монастырский обещает за эти деньги, которые Украина непонятно откуда должна взять, не просто поставить сетку рабицу на границе, и обмотать ее сверху колючей проволокой, но и вырыть противотранспортный ров (глубина 2 метра и ширина 4 метра), а также поставить на границу "интеллектуальную систему круглосуточного видеонаблюдения и сигнализации". Правительство уже подтвердило готовность выделить 21 миллион гривен. Скромненько, но ведь и Яценюк тоже начинал с обещания "кули в лоб", а закончил виллами и прочей дорогостоящей недвижимостью в курортных городах США.

Если новый вариант "Стены" должен включать в себя противотанковый ров, чтобы затруднить "грядущее вторжение" России, то на участке границы с Белоруссией все должно выглядеть гораздо скромнее. Что немудрено, если учесть, что главное предназначение украинско-белорусского забора – предотвратить проникновение мигрантов на Украину из Белоруссии. По мысли украинских стратегов, мигранты стали новым оружием Москвы против Европы.

Тот же глава МВД на заседании СНБО даже объяснил, что Москва может перенаправить поток мигрантов из Белоруссии на Украину. И только из-за этого МВД направило части Нацгвардии на украинско-белорусскую границу. Кстати, бойцы направленных на эти участки подразделений уже заверили, что будут стрелять на поражение, если что, и ни один мигрант из мигранто-гибридных войск России не сумеет просочиться.

- Никаких признаков того, что это может случиться, нет, – успокоил коллег по СНБО Монастырский, но надо быть готовым ко всему.

Примечательно, что заборостроение на границе становится одним из главных приоритетов правительств не только на Украине, но и в Польше, Литве, Латвии. Причем, по большей части они стараются отгородиться от Белоруссии, хотя ситуации прошлых дней на КПП на погранпереходе из Белоруссии в Польшу совершенно ясно показала, что при отсутствии военнослужащих, полицейских и пограничников толпа легко преодолевает все выстроенные заграждения. Для чего "нарушителям" границы необходимы лишь пара бревен (или стволов деревьев), а в сочетании с ножницами по металлу эффект и того лучше.

А вот в Эстонии, видимо, из-за отсутствия границы с Белоруссией, решили спешно возвести временные заграждения на границе с Россией. И "заколючить" все 89 км. границы с Россией. По мысли местных военных аналитиков, заграждения смогут сдержать толпу беженцев. Правда, откуда они возьмутся в России, никто озадачивать себя таким вопросом не хочет. Откуда взялись беженцы в Белоруссии – известно. Лукашенко некоторое время тому назад объявил безвизовый режим более, чем с 80 странами, часть которых оказалась под пятой "демократизаторов" из НАТО, раздолбавших их страны в пух и прах. Но у России-то безвизового режима с этими государствами нет. И уж, честно говоря, граница со странами НАТО с нашей стороны охраняется гораздо более жестко, чем у сопредельного государства.

Такое ощущение, что все просто поддались какому-то необъяснимому, иррациональному по сути рефлексу, просто обязывающему собезьянничать, чтобы было все, как у соседа. Уже и политические партии в Финляндии вместе с озабоченной общественностью стали обсуждать необходимость возведения заграждения на границе с Россией.

Что же остается тогда тем европейским странам, у которых нет границы ни с Россией, ни с Белоруссией. Наверное, только завидовать и надеяться на то, что Украина, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и т.д. выполнят свое обещание. Мигрант не пройдет!

Остается загадкой, почему британцы не поступят по такому же модус операнди, потому что за три дня на территорию Великобритании из Франции (а во Францию из Италии) практически в открытую проникают примерно столько же мигрантов, сколько сейчас скопилось на границе между Белоруссией и Польшей. Но мы же понимаем, что это совсем другое.

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