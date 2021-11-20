В американском Сан-Диего падавшие с неба доллары парализовали движение

На дорогу стали сыпаться тысячи долларовых купюр, взявшихся неизвестно откуда. Фото: Кадр видео

Движение по одной из главных автотрасс, проходящих через калифорнийский город Сан-Диего, встало после того, как с неба вдруг пролился настоящий денежный дождь. На дорогу стали сыпаться тысячи долларовых купюр, взявшихся неизвестно откуда.

Не поверившие своим глазам водители и пассажиры авто выбежали на дорогу и стали собирать целые вороха денег, пишет NY Post.

Позже выяснилось, что безумие спровоцировал водитель инкассаторского броневика, забывший закрыть двери в своей машине. На скорости они открылись, и потоки ветра унесли огромную сумму наличных.

Очевидцы рассказали, что «это было самым большим безумием, которое они когда-либо в своей жизни наблюдали»: многие просто визжали от радости, лихорадочно ползая по асфальту.

Инкассатор спохватился поздно и, поняв, что уже ничего нельзя сделать, стал записывать номера автомобилей, водители которых хватали купюры. То же стали делать и прибывшие на место инцидента сотрудники полиции. Они также потребовали, чтобы все найденные на дороге деньги были возвращены.

- Эти доллары принадлежат Федеральной корпорации по страхованию вкладов, инкассаторской компании и банкам, которые она обслуживает. Находки необходимо вернуть. – заявили позже полицейские в ходе специальной пресс-конференции.

ФБР уже приступило к расследованию инцидента и подтвердило, что два человека, решившие присвоить находки, арестованы, остальных «счастливчиков» идентифицируют.