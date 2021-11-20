Наркоз - до, свечки – после: Где и как Джо Байден отмечает свой день рождения

Джо Байден отмечает 20 ноября 2021 года свой 79-й день рождения. Фото: REUTERS

46-ой президент Соединенных Штатов отмечает сегодня свой 79-ый день рождения. Таким образом он стал самым пожилым главой государства за всю историю США.

Как уже было объявлено, за день до праздничной даты Байден ненадолго передал президентские полномочия своему заместителю, Камале Харрис. Связано это было с погружением в медикаментозный сон: под наркозом президенту провели процедуру обследования кишечника (колоноскопию).

Гастроэнтерологи обрадовали своего пациента: кроме одного-единственного полипа, отправленного на гистологию, ничто внутри организма Байдена не вызвало у них подозрений. Еще одним подарком стали вердикты других узкопрофильных специалистов: даже с учетом целого ряда положенных пожилому человеку болячек они сочли его здоровым.

Визит главы государства в больницу не анонсировался до последнего момента. Равно как президентскому пулу не сообщали – где и как президент намерен отметить свой день рождения.

И только сегодня утром пресс-служба Белого дома подтвердила, что Джо и Джилл Байдены проведут эти выходные в Дэлавере – родном штате президента, где у четы есть два дома, один из которых является загородным; он был приобретен за $2,7 миллиона в 2017 году. В него президентская чета попадет впервые после своего переезда в Белый дом, там президент Джон и должен задуть почти восемь десятков свечек на праздничном торте.

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