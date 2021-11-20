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В мире20 ноября 2021 20:02

Случайный выстрел оружия в зоне досмотра аэропорта Атланты перепугал пассажиров

Люди легли на пол, другие убежали прочь
Людмила ПЛОТНИКОВА
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Пассажиры аэропорта Атланты испугавшись выстрела, легли на пол.

Пассажиры аэропорта Атланты испугавшись выстрела, легли на пол.

Фото: Кадр видео

В международном аэропорту Атланты (США) произошла стрельба. Видеоролики, которые некоторые пользователи соцсетей успели разместить в Интернете, видно, как в воздушной гавани царит хаос, и сотни перепуганных людей лежат на полу, прикрывая голову руками и сумками, сообщает CNBSNews.

Выяснилось, что стрельба была «случайным инцидентом». Выстрел прозвучал в зоне досмотра. Это подтвердило руководство аэропорта. В сообщении говорится, что «произошел случайный выстрел, никакой опасности для пассажиров и работников аэропорта нет».

Международный аэропорт Атланты является одним из самых загруженных в мире. Он является домашней гаванью для самолетов крупнейшей американской авиакомпании Delta.

В канун Дня Благодарения, когда многие американцы берут отпуск, пассажиропоток в США всегда резко возрастает. В этом году, невзирая на продолжающуюся пандемию коронавируса, в аэропорту Атланты, все равно много людей.

Американское Управление безопасности на транспорте (TSA) отчиталось о рекордном количестве пассажиров, воспользовавшихся в Штатах авиатранспортом в этому году: только за вчерашний день проверки служб безопасности прошли 2,2 миллиона человек

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