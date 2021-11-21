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Происшествия21 ноября 2021 11:20

В Солнечногорске мужчина убил мать, а потом попытался расстрелять росгвардейцев из охотничьего ружья

Уголовное дело возбуждено после стрельбы по росгвардейцам в Солнечногорске
Павел КЛОКОВ
Павел КЛОКОВ
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Вооруженный мужчина отстреливался до последнего.

Вооруженный мужчина отстреливался до последнего.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кровавая бойня разыгралась ночью 21 ноября в городе Солнечногорске. Один из местных жителей (53-летний мужчина) проводил время со своей сожительницей, а именно распивал с ней спиртные напитки. Оба набрали градуса. И поссорились. Она осталась дома, а он, обозлившись, оделся и побежал к матери.

Как сообщили kp.ru в областном управлении СК, мужчина жестоко убил пожилую женщину и, чтобы скрыть следы преступления, поджёг дом. А сам схватил ружьё и побежал обратно к той самой сожительнице. Женщина, к счастью, догадалась запереть дверь и велела всем родственникам, проживающим в той же квартире, спрятаться.

Разобиженный мужчина стрелял по замочной скважине и требовал его впустить. Тем временем, его сожительница, а также соседи позвонили 01. После чего на место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.

Но на этом драма не кончилась.

Вооруженный мужчина решил отстреливаться до последнего. И открыл огонь в сторону сотрудников МВД.

- При этом попытался скрыться, - рассказали в Следственном комитете. - И продолжал стрелять. В результате по мужчине был открыт ответный огонь, в процессе чего он был смертельно ранен.

Как стало известно kp.ru, уголовное дело возбудили по статье 317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

На месте работают следователи и криминалисты.

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