«Алла Борисовна, трепещите!»: Собчак переоделась в Пугачеву

Ксения Собчак устроила фотосессию в стиле 90-х Фото: Instagram.com

«Аллегрова, это вы? Или это Леонтьев к нам пожаловал?»-так подписчики Ксении Собчак подшучивают над ее новой фотосессией в стиле 90-х, для которой 40-летняя звезда надела объёмный кудрявый парик, нарядилась в блестящие штаны в стиле раннего Вадима Казаченко и завершила этот странный образ цепями и кофточкой в цветах.

«Алла Борисовна, трепещите, я иду!»-подписала снимок в своём Инстаграме Собчак.

Кстати, Ксения не скрывает, что давно хочет заманить к себе на интервью Аллу Пугачеву, но пока примадонна отказывается от бесед с телеведущей.

В последний раз Ксения делала интервью с Пугачёвой в 2012 году. Из разговора двух звёзд стало понятно, что они знакомы очень давно, Пугачева была дружна с покойным отцом Собчак, экс-мэром Питера Анатолием Собчаком.

Собственно, он и помог в 94 году Алле Борисовне в короткие сроки, без волокиты с документами заключить брак с Филиппом Киркоровым.

- Я каждый раз, когда приезжаю в Питер, иду на кладбище к Старовойтовой и к твоему отцу,-призналась Пугачева.-Он, когда приезжал в Москву, любил заходить на Тверскую поужинать, мы его чайком поили. И иногда (видно, некому было поплакаться) он говорил, как он переживает за тебя. Вернее, не столько за тебя, сколько за ваши ссоры с Людой, с твоей мамой.

Мне было его жалко. Я говорила: это все пройдет, потому что у тебя подростковый период. Он мне говорил: «Нет, ты не понимаешь. Это две непростые женщины. Жена, она вроде хочет как лучше, но Ксюшка вообще не понимает. Боже, что это будет, что это за характер».

Ты постарше стала, а все такая же, все скандалишь.

На что Собчак призналась Пугачёвой, мол, таким сильным женщинам, как они, тяжело с мужчинами.

- Я не сильная. Я маленькая, такая пушистенькая, я деликатный человек. Как появляется мужчина в моей жизни или какой-то человек интересный человек, я уступлю свое место, лишь бы ему было хорошо,-отмахнулась певица.

- Я боюсь, что со мной произойдет то же самое. И в этом смысле, мне кажется, это очень тяжелая судьба.

Судьба человека, который настолько большой, что рядом с ним очень мало места всему остальному,-вздыхала Собчак.

- Скромная ты девочка,-засмеялась Алла Пугачева.-Когда станешь большой, позвони мне, - иронично добавила звезда.