Анекдоты: А может быть, компьютер спрашивает, не робот ли вы, потому что он ищет друга?

- О, QR-код! Дашь поносить?

* * *

- Молодой человек, нам бутылочку полусладкого.

- А на документы ваши можно взглянуть?

- А разве так не видно, что нам уже можно?

- Да черт вас поймешь. Вроде выглядите нормально, а потом окажется, что вам 65+ и дома надо сидеть.

* * *

- Петрович, что тебе жена подарила на юбилей?

- 50 пельменей!

* * *

- Убийца был воспитанным человеком!

- Почему вы так решили?

- Все удары ножом нанесены справа, а вилкой слева.

* * *

Трубоукладчики - очень вежливые люди и всегда пропускают асфальтоукладчиков вперед.

* * *

- И помни, никакой агрессии. Бей и улыбайся!

* * *

- Доча! Почему опять у тебя в комнате бардак? Посуда детская разбросана... Куклы валяются не пойми где...

- Мам! Мы в пьянку играли - они бухие. Не трогай их, утром уберу.