Анекдоты: А может быть, компьютер спрашивает, не робот ли вы, потому что он ищет друга?

- О, QR-код! Дашь поносить?
* * *
- Молодой человек, нам бутылочку полусладкого.
- А на документы ваши можно взглянуть?
- А разве так не видно, что нам уже можно?
- Да черт вас поймешь. Вроде выглядите нормально, а потом окажется, что вам 65+ и дома надо сидеть.
* * *
- Петрович, что тебе жена подарила на юбилей?
- 50 пельменей!
* * *
- Убийца был воспитанным человеком!
- Почему вы так решили?
- Все удары ножом нанесены справа, а вилкой слева.
* * *
Трубоукладчики - очень вежливые люди и всегда пропускают асфальтоукладчиков вперед.
* * *
- И помни, никакой агрессии. Бей и улыбайся!
* * *
- Доча! Почему опять у тебя в комнате бардак? Посуда детская разбросана... Куклы валяются не пойми где...
- Мам! Мы в пьянку играли - они бухие. Не трогай их, утром уберу.