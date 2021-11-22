В общем, все умерли

Герой Артура Смольянинова выбросит зайца, отпустит бороду и станет бригадиром полувоенной шайки. Фото: Пресс-служба Look Film

Режиссер Прошкин любит напускать на русский мир апокалипсису и отгонять его шаманами в лице Розы Хайруллиной (см. «Орда», «Орлеан»).

Продюсер Хлебников любит входить в положение людей, живущих на зарплату, и прощать им разные выходки (см. «Обычная женщина», «Аритмия», «Шторм»).

Сценарист Волобуев любит бодать коррупцию с обильным цитированием киноклассики, которую он видел всю и совершенно не в силах держать в себе (см. «Последний министр», «Просто представь, что мы знаем»).

Все трое находят положение дел в стране прискорбным и хотят ее как-нибудь эдак встряхнуть - а тут и коронавирус (надеюсь, всем заинтересованным лицам это очевидно и так и я не выдаю потаенных чаяний буревестников, которые следует таить от злых реакционных сил; силы в курсе).

Тогда продюсер, сценарист и режиссер начинают изобретать длинную-предлинную восьмисерийную метафору, согласно которой все в России спят (вирус такой, гипнотический), а спать ни в коем случае нельзя, ибо замерзнешь. Ее до них изобретали В. П. Тодоровский («Гипноз»), Д. Л. Быков (рассказ «Обходчик») и еще в советское время некоторые уже совсем праисторические личности. Но заезженность метафоры еще никогда никого не останавливала, если на кону судьба страны, а всем пофиг, потому что анабиоз.

Итак. Неизвестный науке вирус выкашивает две трети жителей промышленного центра, окруженного с тех пор санитарным кордоном. Остатки населения впадают в необратимую спячку уже после трех часов сна, поэтому всех каждые два часа нужно будить и все сонные (остро и социокритично). Спит по-людски один псих-шизофреник с добрым сердцем, и из его драгоценной крови надлежит синтезировать спасительную сыворотку. Раскудрявая шевелюра артиста Алексея Филимонова наводит на мысль, что роль писалась для любимого артиста продюсера Хлебникова Александра Яценко (у него ровно такая, и отмороженность похожая), но не срослось и пригласили Филимонова, потому что он тоже классный (обычно Филимонов играет коротко стриженным, чтобы не быть похожим на Яценко, но тут такой задачи не ставилось). Конечно, исторической моделью доброго психа, предохраняющего род людской от пороков, является идиот князь Мышкин, а ему никак без антипода Рогожина - в этой роли выступает боец ЧОПа, а после бригадир полувоенной шайки, держащей район в условиях карантина, в исполнении Артура Смольянинова. Филимонов и Смольянинов могли бы Мышкина с Рогожиным и так сыграть, но их уже сыграли Машков и Миронов, а новые экранизации не предвидятся. Куда делась Настасья Филипповна, неясно, но, видимо, в деле ремонтирования России она не так важна. Мышкин-Филимонов, как водится, сам по себе, вокруг Рогожина-Смольянинова роятся: мелкая дочка (разумеется, Виталия Корниенко, других большеглазых детей у нас в стране нет), дочкина мама (Дарья Савельева), дочкина училка (Валентина Лукащук) и несколько дальних родственников с уголовным прошлым. Все хотят сбежать из карантинной зоны, чуя, что это могильник, но конвой стреляет без предупреждения, как и всегда в страшной России. Выпустить наружу готовы только чудо-психа, а провести его через разбой и заразу способен только боец, а он никуда не пойдет без дочки, а та без мамы, и на всю эту сказку-репку налипает в поезд-ковчег еще туча случайных людей. А чтобы более выпукло обрисовать ущербность жизни в России, спящие постоянно обсираются во сне, и надо их перепеленывать с необратимыми последствиями для зрительского интереса. Однако тема фекалий захватила режиссера Прошкина давно, у него и в «Орлеане» все крутилось вокруг памперсов, подгузников и мужских сортиров, и отказаться от нее значит потерять лицо. Поэтому бойца проводят через искупительную жертву пробоем засора в выгребной яме по грудь в этом вот самом (кажется, опять метафора). Критика в восторге (пять положительных рецензий, 100% одобрения), зритель на форумах реагирует грубо и неженственно. В конце еще планировалась чаемая протестной тусовкой революция, но до конца так никто и не досмотрел, даже цензура.

Здраво рассудив: пока за апокалипсис и шатание режима у нас отвечают столь близкие к народу и его вкусам люди, пока страсть к фильмам «Шоссе в никуда» и «Поезд-беглец» для них важнее массового спроса - тирании стоять вечно. Протеста она не заметила, а критика, хвалящая за революцию, побоялась признаться вслух, за что хвалит.

Нет, так мы никогда не проснемся, товарищи.

«ВЫЖИВШИЕ»

2021 г.

Реж. Андрей Прошкин.

Онлайн-кинотеатр Okko.