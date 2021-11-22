Анекдоты: Сегодня встал на колени перед стиральной машиной и попросил прощения за то, что стираю белые вещи отдельно от черных и цветных

В книжном магазине:
- Порекомендуйте книгу, над которой вы рыдали.
- «Математика», четвертый класс.
* * *
В студенческом общежитии:
- Если варить креветки в электрочайнике, не будет ли проблем?
- Пельмени потом рыбой воняют.
* * *
На перекрестке останавливается «Бентли».
Тут же ему в зад въезжает «Ауди ТТ».
Из «Бентли» выскакивает мужик, подлетает к «Ауди» и начинает орать на молодого паренька, сидящего за рулем:
- Ты хоть представляешь, сопляк, на какие бабки сейчас попал твой отец?!
- Да ладно, пап, не переживай…
* * *
Мой психиатр посоветовал чаще улыбаться. На работе ходил весь день с улыбкой. В конце смены начальник сказал:
- Завязывай с наркотой, а то уволю!
* * *
Два джентльмена разговаривают после званого обеда:
- Скажите, сэр, кто эта дама, которой вы постоянно целовали руки во время обеда?
- Не знаю, сэр, видите ли, мне забыли положить салфетку.
* * *
- Зять, как там поживает моя умница? - спросила теща по телефону.
- Мама, вы же три дня назад забрали у нас свою кошку, а других у нас нет!
* * *
Лучший способ убедить жену сделать генеральную уборку квартиры - рассказать ей про заначку, которую «забыл, где спрятал».
* * *
Польские пограничники с завистью наблюдают, как курдские беженцы снимают их на свои iPhone 13 с безлимитной связью в роуминге.
* * *
Судя по всему, моему соседу вместо квартиры достался бетонный куб, из которого он теперь с помощью перфоратора пытается сделать квартиру.
* * *
- А что значит 6-й разряд у охранника?
- Это значит, что он уже запросто решает кроссворды из «Науки и жизни»!
* * *
Рабам давали еды и одежды ровно столько, чтобы они смогли продолжить работать. Ничего существенного в принципах формирования зарплаты с тех пор не изменилось.
* * *
Экономить деньги пока не научился - зарплата маленькая. Негде развернуть полномасштабную экономию.