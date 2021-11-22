Анекдоты: Сегодня встал на колени перед стиральной машиной и попросил прощения за то, что стираю белые вещи отдельно от черных и цветных

В книжном магазине:

- Порекомендуйте книгу, над которой вы рыдали.

- «Математика», четвертый класс.

* * *

В студенческом общежитии:

- Если варить креветки в электрочайнике, не будет ли проблем?

- Пельмени потом рыбой воняют.

* * *

На перекрестке останавливается «Бентли».

Тут же ему в зад въезжает «Ауди ТТ».

Из «Бентли» выскакивает мужик, подлетает к «Ауди» и начинает орать на молодого паренька, сидящего за рулем:

- Ты хоть представляешь, сопляк, на какие бабки сейчас попал твой отец?!

- Да ладно, пап, не переживай…

* * *

Мой психиатр посоветовал чаще улыбаться. На работе ходил весь день с улыбкой. В конце смены начальник сказал:

- Завязывай с наркотой, а то уволю!

* * *

Два джентльмена разговаривают после званого обеда:

- Скажите, сэр, кто эта дама, которой вы постоянно целовали руки во время обеда?

- Не знаю, сэр, видите ли, мне забыли положить салфетку.

* * *

- Зять, как там поживает моя умница? - спросила теща по телефону.

- Мама, вы же три дня назад забрали у нас свою кошку, а других у нас нет!

* * *

Лучший способ убедить жену сделать генеральную уборку квартиры - рассказать ей про заначку, которую «забыл, где спрятал».

* * *

Польские пограничники с завистью наблюдают, как курдские беженцы снимают их на свои iPhone 13 с безлимитной связью в роуминге.

* * *

Судя по всему, моему соседу вместо квартиры достался бетонный куб, из которого он теперь с помощью перфоратора пытается сделать квартиру.

* * *

- А что значит 6-й разряд у охранника?

- Это значит, что он уже запросто решает кроссворды из «Науки и жизни»!

* * *

Рабам давали еды и одежды ровно столько, чтобы они смогли продолжить работать. Ничего существенного в принципах формирования зарплаты с тех пор не изменилось.

* * *

Экономить деньги пока не научился - зарплата маленькая. Негде развернуть полномасштабную экономию.