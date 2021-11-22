Руслан Хасбулатов: У меня есть все, кроме коня. Но его заменит доброе слово

Руслан Хасбулатов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

- ...Руслан Имранович, значит, вас с днем рождения, прежде всего.

- Спасибо, мой друг! Спасибо!

- Вам здоровья кавказского! Скажите, а теперь вы будете готовиться активно к 80-летию своему, что ли?

- Нет, я никогда ни к чему не готовлюсь.

- Понял. А сегодня как же будете отмечать? 79 лет.

- Как всегда. Чай будем пить дома.

- А, ну, да - вам же спиртное нельзя? У вас в обычаях не принято…

- А причем тут нельзя? Конечно, можно. Но я давно не потребляю.

- А курить вы не бросили?

- Курить не бросил, к сожалению.

- Я тогда вопрос вам задам еще как заведующему кафедрой мировой экономики Плехановки. Вот Россия от чего быстрее выздоровеет? От инфляции, кризисов в экономике или от ковида? Или это - параллельно?

- Когда произойдет революция управляющая, тогда - начнём выздоравливать.

- Это - как?

- Вот если на всех уровнях у нас будет 100 процентов управленцев, во-первых, профессиональных, во-вторых, честных - честных, у которых есть совесть, есть такое понятие – стыд, вот тогда произойдут сдвиги.

- А с ковидом?

- Ну, с ковидом как? Здесь сложно мне критиковать, я не специалист. Хотя, с моей точки зрения, в общем-то, проблема была оценена очень скверно. Вот, видите, даже наверху как-то: вот - давайте вакцинироваться добровольно, добровольно, типа - вот нельзя принуждать...

А я считаю - можно. И - нужно! Это же болезнь.

И на самом верху надо было сказать: «Знаете, что? Все, хватит. Шутки в стороны. Мы не можем рисковать жизнями наших сограждан. Надо прививаться. Это должно быть обязательным». И, уверяю вас, давно была бы проблема решена.

- Понятно. Что бы вы хотели, чтобы вам сегодня подарили? Бурку? Коня? Саблю? Или… папаху?

- У меня есть все. И папаха, и сабля, и бурка. Ну, с конем сложнее. Коня мне, кстати, подарили как-то в Киргизии, но там он так и остался – мой боевой конь.

- Ну, ясно. И что тогда - вместо коня?

- Доброе слово – вот что, я считаю, самое ценное. Что еще? - Тогда - побольше вам добрых слов сегодня!

- И - тебе, Александр. Нам всем!