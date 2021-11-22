Нужен ли России законопроект, который запрещает называть веру и национальность преступника

Глава чеченского парламента Магомед Даудов предложил Госдуме рассмотреть такие поправки в закон "О средствах массовой информации" и "Кодекс об административных правонарушениях". Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Парламент Чеченской республики начал рабочую неделю с того, что внес в Госдуму законопроект, запрещающий называть национальность преступников в средствах массовой информации.

"Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений", – говорится в тексте документа, который подготовил председатель чеченского парламента Магомед Даудов.

Эти поправки Даудов предложил внести в федеральный закон "О средствах массовой информации" и "Кодекс об административных правонарушениях". Если поправки в законы будут приняты, то журналисты просто не смогут, рассказывая о преступлениях, упоминать, что их совершили представители какой-либо национальности или выходцы из какого-либо региона.

Остается недосказанным - можно ли будет указывать хотя бы имя и фамилию преступника?

Возможно ли будет по телевидению показывать кадры задержаний и допросов преступников?

Ведь имена и видеокадры тоже говорят о многом.

Чеченские депутаты считают, что упоминание национальности оскорбляет чувства истинно верующих, честных и добропорядочных мусульман, которые не имеют отношения к преступной деятельности. Но почему инициаторам подобных законодательных инициатив не выступает например, депутат Николай Валуев?

А ведь именно страх перед гласностью раньше позволял держать в узде многие такие горячие головы. В армии для любого уроженца Кавказа не было ничего страшнее, чем письмо офицера старейшинам и родителям на родину. Такие письма практикуется в некоторых воинских частях и сейчас.

На Кавказе часто можно услышать, что молодые люди, которые раньше на родине "не имели никаких проблем с законом", выезжая за пределы республик совершают нарушения и преступления под влиянием нового окружения. Кроме того ваххабитская идеология отбила у молодежи традиции уважения к родителям и старейшинам, а диаспоры все чаще занимают роль медиаторов-защитников, что вызывает еще большее раздражение в обществе.

- Эта инициатива должна пройти обсуждение в профессиональном сообществе. Пока эта тема на уровне Госдумы не обсуждалась. Важно понять также позицию правительства по этому вопросу, - отметил в разговоре с спецкором kp.ru глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.